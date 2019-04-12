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Военный ВСУ попал в плен к боевикам: что известно

STYLERВойна    12.04.2019 - 16:49
Военный ВСУ попал в плен к боевикам: что известно
Военный ВСУ Тофан попал в плен боевикам ДНР под Широкино (коллаж РБК-Украина)

Боевики уверяют, что оказали военному ВСУ медицинскую помощь

Военный Вооруженных сил Украины Тофан И. И. попал в плен к вражеским войскам так называемой "ДНР". Об этом сообщают СМИ оккупантов.

Известно, что украинского военнослужащего взяли в плен в районе села Широкино Волновахского района Донецкой области.

Сообщается, что старший солдат Тофан И. И. получил ранения при столкновении с боевиками. По заверению оккупантов, ему оказали первую медицинскую помощь.

Военный ВСУ попал в плен к боевикам: что известно

Военный ВСУ Тофан попал в плен боевикам ДНР под Широкино (иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Напомним, во вторник, 9 апреля в Донецкой области во время разминирования территории погиб пиротехник ГСЧС Украины Бойцов Олег Леонидович.

Ранее мы сообщали, что воины ВСУ в четверг, 11 апреля, нанесли мощный удар по оккупантам.

Также мы писали, что за неделю с 18 по 24 марта на Донбассе погибло пять украинских героев.

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