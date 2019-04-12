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Військовий ЗСУ потрапив у полон до бойовиків: що відомо

STYLERВійна    12.04.2019 - 16:49
Військовий ЗСУ потрапив у полон до бойовиків: що відомо
Військовий ЗСУ Тофан потрапив у полон бойовиків ДНР під Широкіно (колаж РБК-Україна)

Бойовики запевняють, що надали військовому ЗСУ медичну допомогу

Військовий Збройних сил України Тофан І. І. потрапив у полон до ворожих військ так званої "ДНР". Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Відомо, що українського військовослужбовця взяли в полон у районі села Широкіно Волноваського району Донецької області.

Повідомляється, що старший солдат Тофан І. І. отримав поранення при зіткненні з бойовиками. За запевненням окупантів, йому надали першу медичну допомогу.

Військовий ЗСУ потрапив у полон до бойовиків: що відомо

Військовий ЗСУ Тофан потрапив у полон бойовиків ДНР під Широкіно (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня у Донецькій області під час розмінування території загинув піротехнік ДСНС України Бойцов Олег Леонідович.

Раніше ми повідомляли, що воїни ЗСУ у четвер, 11 квітня, нанесли потужний удар по окупантах.

Також ми писали, що за тиждень з 18 по 24 березня на Донбасі загинуло п'ять українських героїв.

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