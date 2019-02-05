Возмездие: как военные уничтожили командный пункт оккупантов (фото, видео)

Видео: YouTube / Yuriy Misyagin

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные нанесли артудар по командному пункту оккупантов в районе города Золотое Луганской области. Об этом рассказал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. Также в сети опубликовано соответствующее видео.

Речь идет об операции, проведенной 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ 29 января.

Военные только недавно зашли на эти позиции, и еще не до конца изучили весь район - и 25 января боевики из противотанкового гранатомета подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Мысягин напомнил, что тогда в Екатериновке погиб один из воинов и еще четыре получили ранения.

Бойцы ВСУ принялись к подготовке ответной операции. Волонтер назвал ее "Возмездие".

Фото: скриншот

"Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители МГБ "недореспублики ДНР". Информация накапливалась, анализировалась и проверялась несколько раз", - написал он.

После того, как вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек.

"Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась", - говорится в публикации.

Прямым попаданием была уничтожена зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ, один из автомобилей "МГБ", 2 автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат.

"Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" (одна во двор, другая под самую заднюю стенку), командный пункт прошит полностью. Все, что находилось в середине восстановлению уже не подлежит", - рассказал волонтер.

Фото: скрин с Facebook-страницы Юрия Мысягина

В комментариях к сообщению пользователи сети поздравляют бойцов с проведением военной операции:

"Спасибо! Ребята-молодцы! Берегите себя! Спасибо за Мир!"

"На это можно смотреть вечно";

"Как показывает практика, при таких обстрелах реальный ущерб живой силе наносит практически всегда только первый залп, а потом люди успевают благополучно добежать в укрытия и можно расчитывать разве что на то, что невероятно удачный фугас пробьет крышу блиндажа. Технику накрыли это конечно хорошо, но ИМХО гораздо лучше было бы не долбить из одного ствола 2-3 минуты, а сделать огневой налет всей батареей 2-3 залпа по 6 мин., так было бы гораздо больше вероятности таки накрыть живую силу"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы Юрия Мысягина

Как сообщалось ранее, в интернете было опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины по позиции оккупационных войск Российской Федерации под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги.

Также мы писали о том, что недавно в сети появилось видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы писали также о том, что на Донбассе под контроль ВСУ перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".