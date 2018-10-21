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"Выступали несколько часов": в оккупированном Донецке исполнили песни "Океана Ельзи" (видео)

STYLERВойна    21.10.2018 - 13:42

Видео: в Доецке спели песни "Океана Ельзи" (Youtube-канал/Радіо Свобода)

В субботу, 20 октября, в оккупированном террористами Донецке прошла кавер-тусовка "Океана Ельзи", которая собрала десятки слушателей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На кавер-тусовку Океана Ельзи в оккупированном Донецке собрался аншлаг. Концерт, на котором местные исполнители перепевали хиты, состоялся в одном из донецких баров 20 октября", - говорится в сообщении.

&quot;Выступали несколько часов&quot;: в оккупированном Донецке исполнили песни &quot;Океана Ельзи&quot; (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Радіо Свобода)

Более того, позже стало известно, что на мероприятие пришло в два раза больше людей, чем планировалось.

"В зале, рассчитанном на полсотни человек, набрались более ста слушателей, из которых большинство – молодежь. Концерт длился два часа, а несколько песен группа исполнила на бис", - подчеркивается в тексте сообщения.

&quot;Выступали несколько часов&quot;: в оккупированном Донецке исполнили песни &quot;Океана Ельзи&quot; (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Радіо Свобода)

Напомним, на территории аннексированного Симферополя молодые люди исполнили легендарную песню украинской группы "Океан Ельзи". Об этом сообщил пользователь Эльдар Алиев

Как мы писали ранее, на улице аннексированного украинского полуострова Крым уличные исполнители исполнили песню "Океана Ельзи". Соответствующие кадры опубликовал Олег Кочеров.

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