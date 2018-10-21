"Виступали кілька годин": в окупованому Донецьку виконали пісні "Океану Ельзи" (відео)

Відео: Доецке заспівали пісні "Океану Ельзи" (Youtube-канал/Радіо Свобода)

У суботу, 20 жовтня, в окупованому терористами Донецьку пройшла кавер-тусовка "Океану Ельзи", яка зібрала десятки слухачів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На кавер-тусовку Океану Ельзи в окупованому Донецьку зібрався аншлаг. Концерт, на якому місцеві виконавці виконували хіти, відбувся в одному з донецьких барів 20 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Радіо Свобода)

Більш того, пізніше стало відомо, що на захід прийшло в два рази більше людей, ніж планувалося.

"У залі, розрахованому на півсотні людей, набралися більше ста слухачів, з яких більшість – молодь. Концерт тривав дві години, а група виконала кілька пісень на біс", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Радіо Свобода)

Нагадаємо, на території анексованого Сімферополя молоді люди виконали легендарну пісню української групи "Океан Ельзи". Про це повідомив користувач Ельдар Алієв

Як ми писали раніше, на вулиці анексованого українського півострова Крим вуличні виконавці виконали пісню "Океану Ельзи". Відповідні кадри опублікував Олег Кочеров.