Думали, что дискотека: под Тернополем двое тусовщиков штурмом брали УИК

Выборы 2019 - под Тернополем мужчины разбили окно на участке (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины отметились очередным курьезным инцидентом

Выборы президента Украины отметились несколькими курьезными инцидентами. Чего только не случалось на избирательных участках: и собаки голосовали, и бюллетени в кастрюлях, и НЛО мерещилось избирателям. На этот раз отличилась участковая избирательная комиссия в Тернопольской области, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Гусятинского отделения полиции Олега Гудака.

Инцидент произошел поздно вечером 31 марта в селе Оленевка на территории 166 избирательного участка уже после его закрытия для голосования. Двое мужчин 1985 и 1987 года рождения хорошо отметили выборы и решили продолжить праздник на дискотеке в местном клубе (именно там члены УИК подсчитывали голоса. - Ред.).

Около 23:30 тусовщики увидели свет в клубе и решили, что там идет дискотека, однако двери были закрыты. Мужчины стучали, чтобы их пустили на "дискотеку", к ним никто не вышел, тогда ребята разбили рукой окно в стеклянной двери, а когда поняли, что на "празднике" их не ждут, дали деру.

За три минуты на место происшествия прибыл наряд полиции, который и задержал гуляк. Мужчин привлекли к админответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Теперь у горе-тусовщиков есть три альтернативы: 15 суток, общественные работы или штраф от 51 до 102 гривен.

Выборы 2019 - под Тернополем мужчины разбили окно в УИК (иллюстративное фото: УНИАН)

Напомним, в Одессе на избирательном участке двое правоохранителей противоположного пола получили телесные повреждения от ревнивой жены, которая застала их за "неуставными отношениями".

Ранее мы также писали о том, что в Ровно около 50 участковых избирательных комиссий не спешили передавать избирательную документацию, поскольку ждали полуночи, чтобы получить побольше денег.

К слову, Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "облака".