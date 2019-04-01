ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Думали, что дискотека: под Тернополем двое тусовщиков штурмом брали УИК

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 13:44
Думали, что дискотека: под Тернополем двое тусовщиков штурмом брали УИК
Выборы 2019 - под Тернополем мужчины разбили окно на участке (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины отметились очередным курьезным инцидентом

Выборы президента Украины отметились несколькими курьезными инцидентами. Чего только не случалось на избирательных участках: и собаки голосовали, и бюллетени в кастрюлях, и НЛО мерещилось избирателям. На этот раз отличилась участковая избирательная комиссия в Тернопольской области, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Гусятинского отделения полиции Олега Гудака.

Инцидент произошел поздно вечером 31 марта в селе Оленевка на территории 166 избирательного участка уже после его закрытия для голосования. Двое мужчин 1985 и 1987 года рождения хорошо отметили выборы и решили продолжить праздник на дискотеке в местном клубе (именно там члены УИК подсчитывали голоса. - Ред.).

Около 23:30 тусовщики увидели свет в клубе и решили, что там идет дискотека, однако двери были закрыты. Мужчины стучали, чтобы их пустили на "дискотеку", к ним никто не вышел, тогда ребята разбили рукой окно в стеклянной двери, а когда поняли, что на "празднике" их не ждут, дали деру.

За три минуты на место происшествия прибыл наряд полиции, который и задержал гуляк. Мужчин привлекли к админответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Теперь у горе-тусовщиков есть три альтернативы: 15 суток, общественные работы или штраф от 51 до 102 гривен.

Думали, что дискотека: под Тернополем двое тусовщиков штурмом брали УИК

Выборы 2019 - под Тернополем мужчины разбили окно в УИК (иллюстративное фото: УНИАН)

Напомним, в Одессе на избирательном участке двое правоохранителей противоположного пола получили телесные повреждения от ревнивой жены, которая застала их за "неуставными отношениями".

Ранее мы также писали о том, что в Ровно около 50 участковых избирательных комиссий не спешили передавать избирательную документацию, поскольку ждали полуночи, чтобы получить побольше денег.

К слову, Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "облака".

Выборы 2019: Полякова сделала неожиданное заявление Второй тур выборов: важная памятка избирателям для голосования
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины выборывыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь