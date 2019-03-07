Какая трагедия: сеть бурно отреагировала на заявление Мураева

Мураев своим заявлением вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Народный депутат Евгений Мураев, кандидат в президенты Украины, заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мураев сказал, что снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость, назвав Мураева "странным персонажем" и уличив его в том, что он изначально был техническим кандидатом.

"Странный персонаж Евгений Мураев. Молодой по возрасту человек, грамотно говорит, а на всю голову совок", - написал Oleksandr Ishchenko.

"Что за пошесть? Наверняка какая-то схема, о которой мы не знаем! Зачем платить 2,5 миллиона, если реально нельзя передать голоса? Так может так можно легализировать передачу денег на избирательную кампанию?" - удивился Владимир Юрченко.

"А мы так мечтали... И ведь клюнули на него, так хвалили, брызгали слюной, восторгались... И что примолкли? Где оно заблудилось?" - удивилась Надежда Султан.

"Какая трагедия, пусть протянет руку помощи и поможет еще и другим последовать этому примеру", - подметил Gennadiy Cherninsky.

"А так красиво рассказывал, что некоторые млели от его сказок", - сокрушается Борис Данилюк.

"Людям так жмут карманы деньги, 2,5 млн туда-сюда, какая мелочь - хочу иду, хочу нет - мои бабки мой каприз - не потом заработанные!" - возмутилась Tatyana Kirik.

"Так печально, а так красиво жужжал по ушам...", - жалеет Мироненко Вячеслав.

Мураев снялся с выборов 2019 (скрин комментариев: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что экс-супруга Мураева, давно потерявшая к нему доверие и уважение, решила воссоединится с ним накануне выборов.

Также мы сообщали, что журналисты провели расследование и пришли к выводу, что Мураева купили под выборы президента Украины 2019.