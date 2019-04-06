Угроза всей карьере: эксперты об "ошибке" в анализах Зеленского

Владимир Зеленский оконфузился с анализами, которые сам предложил сдать перед дебатами с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Как сообщалось, кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал результаты анализа крови, который он сдал в киевской независимой лаборатории EvroLab. На фото бланка с результатами анализа было видно, что дата забора материала — 2 апреля, хотя Зеленский ходил сдавать анализ в пятницу, 5 апреля. Эксперты оценили инцидент и рассказали, как это отразиться на втором туре президентских выборов.

Медики считают, что инцидент с анализами Владимира Зеленского может быть просто врачебной ошибкой.

"Правда, это может быть просто врачебной ошибкой. Но она может стоить Зеленскому президентского поста", — говорит источник в медицинских кругах.

Комментарии политологов

Политологи сходятся во мнении, что подобный инцидент не сильно повлияет на рейтинг кандидата. Они оценивают случившееся как ошибку – и со стороны медперсонала, и со стороны команды. Некоторые отмечают, что Зеленский пытался сфальсифицировать анализы.

Руслан Бортник: "Это халатность медицинского персонала и команды Зеленского, которая должна была проверить все досконально. Очевидно, что данные о дате поменяли, но результат исследования — нет. Для оппонентов Владимира Зеленского это лишний повод для атаки на кандидата. Но на рейтинг Зеленского ошибка существенно не повлияет".

Никита Трачук: "Очевидно, что ситуация, когда были заменены даты анализов — это явный прокол Зеленского и его команды, что станет козырем в руках его оппонентов, раскручивающих тезис о его якобы наркотической зависимости. Однако я не думаю, что это серьезно ударит по его рейтингам, его электорат проголосует за него в любом случае, большинство даже не придаст внимания этой ситуации с анализами".

Алексей Якубин: "Это ошибка, так как Зеленский не может так просто сливаться и подставляться из-за справок".

Николай Спиридонов: "Зеленский не похож на наркомана или алкоголика, тем более, что он ведет спортивный образ жизни. Электорат вряд ли подумает, что он нарко- или алкозависим. Эта история не сможет сильно по нему ударить, тем более, что он публично сдавал анализы в Eurolab".

Тарас Черновол: "Это появление "2 апреля" — вбивали фамилию в чужие анализы или что… Там же распечатка идет от аппарата, там можно забить фамилию, насколько я понимаю, а забить дату другую вряд ли можно. Я могу допустить, что просто забивали фамилию к чужим анализам".

Комментарий лаборатории

Медицинский центр Eurolab, где Зеленский сдавал анализы, назвал произошедшее ошибкой. Ее причиной указали человеческий фактор.

"Уважаемый Владимир Александрович! Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнения сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", — сказано в обращении медцентра к Зеленскому.

Напомним, что ранее в штабе Зеленского пообещали, что он представит свою команду до дебатов.