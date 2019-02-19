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Вакарчук сделал громкое заявление о выборах президента

STYLERВыборы 2019    19.02.2019 - 11:45
Вакарчук сделал громкое заявление о выборах президента
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук озвучил свои задачи в преддверии президентских выборов

Политические амбиции Святослава Вакарчука, который недавно рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента Украины, не имеют никакого значения по сравнению с великой целью изменения в стране. Об этом сам артист сказал в интервью УП.

По словам фронтмена группы "Океан Ельзи", ему крайне важно, чтобы все украинцы "были больше удовлетворены своей жизнью, чем сегодня".

При этом Вакарчук подчеркнул, что никогда не заявлял, что собирается участвовать в президентских выборах.

"Я никому ничего не обещал... Моя задача сделать так, чтобы избиратель сделал свой выбор максимально ответственно и взвешенно", - сказал он.

Также музыкант и общественный деятель признался, что ни один из кандидатов на пост главы государства не предлагал ему объединить усилия и вместе пойти на выборы.

На вопрос об отношениях Вакарчука с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским Святослав ответил, что "не обсуждает кандидатов в президенты Украины".

Напомним, несколько дней назад Вакарчук резко высказался о Зеленском.

Также мы писали о том, что культовый рок-музыкант встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Ранее Вакарчука раскритиковали в соцсетях за поздравления с Днем святого Валентина.

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