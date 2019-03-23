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На выборах 2019 Западная Украина будет избирать Порошенко, - Reuters


На выборах 2019 Порошенко будут поддерживать западные области Украины

Выборы 2019 состоятся уже 31 марта. На сегодняшний день на Западной Украине, где рейтинг Петра Порошенко остается относительно прочным, его противодействие России и защита армии, церкви и налаживания более тесных связей с Европой и Соединенными Штатами играют свою роль. Об этом говорится в статье авторитетного издания Reuters.

Агентство отмечает, что некоторые люди готовы принять любое разочарование, что касается неудачи Петра Порошенко завершить войну, поднять уровень жизни или тщательно бороться с коррупцией, потому что они считают его лучшим, чем альтернативы.

На выборах 2019 на карте стоит то, каким будет руководство страны на передовой конфронтации Запада с Россией, через пять лет после уличных протестов Майдана, которые свергли дружественного к России предшественника Порошенко, Виктора Януковича, а также после аннексии Крыма Россией.

"Западную Украину беспокоит больше всего вопрос сохранения государственности, поэтому здесь будут голосовать за Порошенко", - уверены журналисты.

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно мольфары, экстрасенсы и астрологи назвали победителя выборов президента Украины. Многим этот прогноз показался неожиданным.

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