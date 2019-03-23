На виборах 2019 Західна Украіна обиратиме Порошенка, - Reuters

Вибори 2019 відбудуться вже 31 березня. На сьогоднішній день на Західній Україні, де рейтинг Петра Порошенка залишається відносно міцним, його протидія Росії і захист армії, церкви і налагодження тісніших зв'язків з Європою і Сполученими Штатами відіграють свою роль. Про це йдеться у статті авторитетного видання Reuters.

Агенція зазначає, що деякі люди готові прийняти будь-яке розчарування, що стосується невдачі Петра Порошенка завершити війну, підняти рівень життя або ретельно боротися з корупцією, тому що вони вважають його кращим, ніж альтернативи.

На виборах 2019 на карті стоїть те, яким буде керівництво країни на передовій конфронтації Заходу з Росією, через п'ять років після вуличних протестів Майдану, які повалили дружнього до Росії попередника Порошенко, Віктора Януковича, а також після анексії Криму Росією.

"Західну Украіну турбує більш за все питання збереження державності, тому тут голосуватимуть за Порошенка", - впевнені журналісти.

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно мольфари, екстрасенси та астрологи назвали переможця виборів президента України. Багатьом цей прогноз здався неочікуваним.