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На виборах 2019 Західна Украіна обиратиме Порошенка, - Reuters


На виборах 2019 Порошенка підтримуватимуть західні області України

Вибори 2019 відбудуться вже 31 березня. На сьогоднішній день на Західній Україні, де рейтинг Петра Порошенка залишається відносно міцним, його протидія Росії і захист армії, церкви і налагодження тісніших зв'язків з Європою і Сполученими Штатами відіграють свою роль. Про це йдеться у статті авторитетного видання Reuters.

Агенція зазначає, що деякі люди готові прийняти будь-яке розчарування, що стосується невдачі Петра Порошенка завершити війну, підняти рівень життя або ретельно боротися з корупцією, тому що вони вважають його кращим, ніж альтернативи.

На виборах 2019 на карті стоїть те, яким буде керівництво країни на передовій конфронтації Заходу з Росією, через п'ять років після вуличних протестів Майдану, які повалили дружнього до Росії попередника Порошенко, Віктора Януковича, а також після анексії Криму Росією.

"Західну Украіну турбує більш за все питання збереження державності, тому тут голосуватимуть за Порошенка", - впевнені журналісти.

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно мольфари, екстрасенси та астрологи назвали переможця виборів президента України. Багатьом цей прогноз здався неочікуваним.

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