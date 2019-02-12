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Выборы 2019: названа рекордная длина бюллетеней

STYLERВыборы 2019    12.02.2019 - 11:32

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

На выборах президента Украины 31 марта 2019 года избиратели получат бюллетени, длина которых будет составлять более одного метра. Это, между прочим, станет абсолютным рекордом для выборов в Украине.

Как говорится в сюжете "Сніданку с 1+1", на избирательных участках украинцам раздадут листы длиной 115 см. До этого момента крупнейший в истории выборов президента бюллетень имел длину всего 67 см. Было это еще в далеком 2004 году.

Конечно же, украинцы в шоке от таких бюллетеней. По мнению большинства избирателей - он великоват. Удивило наших сограждан, как говорится в сюжете, и количество кандидатов, желающих возглавить президентское кресло. Их аж 44.

При этом даже эксперты с огромным опытом в политической сфере отмечают, что в списке есть фамилии, которые им не говорят абсолютно ни о чем.

"Тем не менее, многие из них хотят заявить о себе", - резюмировал глава института мировой политики Виктор Шлинчак.

Длинные бюллетени создадут проблемы и государству. Дело в том, что такие огромные листы могут быть повреждены во время помещения в урну для голосования и, таким образом, они будут считаться недействительными. Поэтому следует подумать о том, как избиратель должен будет складывать бюллетень, чтобы он поместился в урну.

Кстати, Святослав Вакарчук осудил Владимира Зеленского за то, что тот баллотируется на пост президента Украины.

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