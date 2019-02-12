ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Связан с олигархом: Вакарчук высказался о Зеленском

STYLERЖизнь    12.02.2019 - 08:55

Видео: YouTube/KishkiNa

Известный украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, который заявил, что не будет баллотироваться в президенты, в интервью журналистке Соне Кошкиной осудил Владимира Зеленского за то, что тот претендует на пост президента Украины.

Полтора месяца назад Вакарчук сказал, что не знает политика с фамилией Зеленский, он знает политика с фамилией Голобородько.

В интервью, которое он дал в понедельник, 11 февраля, музыкант сказал, что очень мало знает о Зеленском, как о политике. Он считает, что перед выборами необходимо обязательно провести дебаты между кандидатами в президенты. Поскольку избиратель должен ориентироваться на "дела кандидатов и соотношение этих дел со словами".

Вакарчук сказал, что нельзя осуждать олигархов и при этом быть связанным с олигархами. И человек, который такое заявляет, не может быть искренним со своими избирателями.

Прокомментировал музыкант и то, что Зеленский активно троллит его в сети, а именно приглашение кандидатом в президенты выступить на его инаугурации. Лидер "Океана Ельзи" сказал, что никогда не выступает на инаугурациях.

Напомним, ранее украинцы высказали свое мнение о том, что Святослав Вакарчук не хочет быть президентом, но хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

К слову, после своего выступления музыкант стал героем фотожаб, связанных с его политической карьерой.

А комики Студии "Квартал 95" в выпуске юмористического шоу "Чисто News" высмеяли политическое заявление Святослава Вакарчука, а именно его многозначительную фразу "я в деле".

"Этот пример вдохновляет": Вакарчук высказался о создании УППЦ ''Мне позвонил Вакарчук'': Куценко рассказал, почему не поехал на Донбасс
Новости Украины Святослав Вакарчук
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь