Связан с олигархом: Вакарчук высказался о Зеленском

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Известный украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, который заявил, что не будет баллотироваться в президенты, в интервью журналистке Соне Кошкиной осудил Владимира Зеленского за то, что тот претендует на пост президента Украины.

Полтора месяца назад Вакарчук сказал, что не знает политика с фамилией Зеленский, он знает политика с фамилией Голобородько.

В интервью, которое он дал в понедельник, 11 февраля, музыкант сказал, что очень мало знает о Зеленском, как о политике. Он считает, что перед выборами необходимо обязательно провести дебаты между кандидатами в президенты. Поскольку избиратель должен ориентироваться на "дела кандидатов и соотношение этих дел со словами".

Вакарчук сказал, что нельзя осуждать олигархов и при этом быть связанным с олигархами. И человек, который такое заявляет, не может быть искренним со своими избирателями.

Прокомментировал музыкант и то, что Зеленский активно троллит его в сети, а именно приглашение кандидатом в президенты выступить на его инаугурации. Лидер "Океана Ельзи" сказал, что никогда не выступает на инаугурациях.

Напомним, ранее украинцы высказали свое мнение о том, что Святослав Вакарчук не хочет быть президентом, но хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

К слову, после своего выступления музыкант стал героем фотожаб, связанных с его политической карьерой.

А комики Студии "Квартал 95" в выпуске юмористического шоу "Чисто News" высмеяли политическое заявление Святослава Вакарчука, а именно его многозначительную фразу "я в деле".