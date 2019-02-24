Как выбрать президента Украины: советы экспертов помогут определиться

Выборы в Украине 2019 (иллюстративное фото: yatsenyuk.org.ua)

Выбрать достойного кандидата можно посредством простого теста

Президентские выборы в Украине состоятся немногим больше, чем через месяц. В этом году выбор рекордно большой — 44 кандидата на пост президента страны. Как не прогадать и отдать голос тому, кто действительно подарит стране светлое будущее, рассказывает "Сегодня".

Не "думайте" сердцем

Эксперты считают, что проще всего составить мнение о кандидате, изучив его политическую программу и декларацию о доходах — их можно найти на сайте Центризбиркома. Однако следует учитывать и другие факторы. Политтехнолог Тарас Березовец советует ни в коем случае не голосовать сердцем.

"Выбор эмоциями всегда приводит к последующим разочарованиям, поскольку сегодня чувства одни, а завтра другие, а голос уже отдан", — говорит Березовец.

Он считает, что вне зависимости от программы кандидата, всегда нужно обращать внимание на его прошлое. Большую роль в работе президента играют его привычки.

"За обещаниями может ничего не стоять, а вот история претендента — отвечал ли он за свои слова в прошлом — намного больше говорит о нем", — считает политтехнолог.

Эксперт дал еще одну настоятельную рекомендацию – отнестись к выбору главы государства с максимальной ответственностью и не продавать свой голос ни за деньги, ни за гречку. Тем более что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Няня-президент

Также Березовец предлагает избирателям определиться с фаворитом с помощью необычного теста:

"Ответьте на простой вопрос: оставили бы вы своего ребенка наедине с этим политиком в качестве няни? Если вы можете доверить ему ребенка, значит теоретически можете доверить и голос", — предложил он.

Политтехнолог считает, что еще одним универсальным мерилом человечности и порядочности является наличие детей, внуков, а еще лучше — домашних животных.

"Это важный маркер. Такой человек априори привык о ком-то заботиться, он живет в совершенно другом ритме и понимает, что такое ответственность. Умение заботиться о животных — показательно и говорит об умении заботиться также о своих подчиненных и избирателях", — говорит эксперт.

Религиозный аспект

Тарас Березовец считает, что показательная набожность не является истинной верой кандидата в Бога. Человек приходит в храм для единения с Богом, а не для фотосессии, считает эксперт.

"Вера в Бога не проявляется в выкладывании в соцсетях фотографий из церкви на Пасху или Рождество", — добавил он.

Не словом, а делом

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина считает, что перед тем, как отдавать голос за того или иного канидата, каждому нужно определиться с собственными запросами.

"На президентов не учат, но есть кандидаты с опытом, а есть без. "Работодателю"-народу надо определиться с заявкой: нужен молодой перспективный кандидат, которого вы обучите и подтяните, или же многоопытный, который сел и сразу порулил", — говорит Пашкина.

По ее словам, каждый избиратель должен сам сформировать для себя параметры, которые соответствуют успешному кандидату, — для этого можно учитывать предвыборные программы и, конечно, прошлый опыт.

"Рекрутеры больше склонны верить делам, чем словам. В свете этого оптимальным кандидатом все же будет успешный специалист, ранее проявивший себя в других областях, чем неудачник или пустозвон, который только болтает. Как и в бизнесе, в политике желательны люди, которые делают, а не говорят", — подчеркивает специалист.

HR-эксперт Анастасия Зозуля добавила, что во многом от возраста и опыта кандидата тоже может зависеть окончательный выбор избирателя.

"Опытный политик редко предлагает избирателю что-то действительно новое, его конек — понимание государственных процессов и управление ними. Однако по опыту могу сказать, что молодые сотрудники не боятся ошибаться, пробовать и предлагать что-то новое и успешно воплощать это в жизнь", — считает Зозуля.

Смотрим на скулы и подбородок

Физиогномист Леонид Золин считает, чтобы выбрать кандидата, нужно смотреть на его дела, опыт и окружение, но личностные качества можно определить и по внешнему виду.

"Каким будет будущий президент, можно прогнозировать по соотношению третей его лица. Если выражена центральная (нос, скулы) и верхняя трети (лоб), а нижняя (подбородок, челюсть) гораздо меньше их, можно говорить о лидере, социально-активном и идейном человеке. Если у человека центральная и верхняя трети слаборазвиты, а нижняя выражена, то это означает, что человек будет делать все самостоятельно, подгребать все под себя. Для него социальные коммуникации не так важны. Но если у человека выражена нижняя и верхняя части лица — это человек собственных действий, идей и смыслов", — рассказал эксперт.

Он добавил, что важно, чтобы позы, жесты и речь человека соответствовали эмоциям, которые транслируются. Если есть сомнения, перед вами актер и лжец. Хороший же признак — открытые жесты.

Напомним, что Аваков заявил о предвыборной "сетке" подкупа избирателей Порошенко.

Следует отметить, что по данным "Социса", Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов президента.