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Зарплата президента: Порошенко назвал сумму

STYLERВыборы 2019    04.03.2019 - 16:21
Зарплата президента: Порошенко назвал сумму
Коллаж РБК-Украина

Порошенко рассказал, как он распоряжается своей зарплатой

Петр Порошенко рассказал, сколько получает президент Украины и признался, куда он тратит все заработанные средства. Об этом он сообщил во время заседания Совета регионального развития Николаевской области.

Так, Порошенко рассказал, что на данный момент его зарплата, как главы государства, составляет 28 тысяч гривен в месяц.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я имею источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты Президента составляет 28 тысяч", - рассказал Порошенко.

Он отметил, что уровень оплаты заработной платы в Украине требует существенного усовершенствования и подчеркнул, что нужно убрать специализированные законы, которые делают выборочное повышение зарплат.

Согласно декларации, доходы Порошенко в 2017 году составили 16,3 млн грн. 15,8 млн грн – это проценты по депозитам в банке, 335 тысяч гривен – зарплата, 172 тысячи гривен – это доходы от продажи движимого имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы отреагировали на то, что президент Порошенко уволил заместителя секретаря РНБО Гладковского.

А также рассказывали о том, что президента Порошенко попросили помиловать виновника смертельной аварии в Харькове Геннадия Дронова.

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