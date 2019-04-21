Зеленского хотели снять с выборов: реакция сети

Суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Суд отказался снять Зеленского с выборов, на которого один из наблюдателей округа №221 от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск. Причиной судебного разбирательства стал подкуп избирателей, который истец увидел в бесплатной раздаче билетов на дебаты на НСК "Олимпийский". В социальной сети под онлайн-трансляцией судебного заседания появилась гневная реакция.
Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в отмене регистрации кандидата Владимира Зеленского. Об этом сообщила председательствующая судья. По ее словам, коллегия суда обратила внимание на статус истца как официального наблюдателя на выборах президента. Так, коллегия считает, что полномочия истца распространяются только на территориальный избирательный округ 221, в котором он зарегистрирован Центризбиркомом в качестве наблюдателя.
Судья также добавила, что после системного анализа всех предоставленных доказательств, суд не может рассматривать ситуацию в понятиях запрещенной агитации.
"Обстоятельства, на которые указывает истец, могут быть только основанием для объявления предупреждения, а не отмены регистрации кандидатом. Требование истца не подлежит удовлетворению", - заявила судья.
Суд отказался снять Зеленского с выборов (видео: Громадське Телебачення)
Заседание суда началось 20 апреля в 21:00 и продолжалось практически до 1:00 21 апреля. За судебным заседанием наблюдала практически вся страна. Многие выразили свое недовольство:
Напомним, сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов в Украине. Избирательные участки уже открыты. Проголосовать за своего кандидата можно с 8:00 до 20:00. Эксперты рекомендуют брать с собой свои ручки, а также не покидать очередь на участках раньше времени.
Следует добавить, что Голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. Первой страной, где граждане Украины могут отдать свой голос за своего лидера, стала Австралия.
Отметим, что дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были одним из самых ожидаемых событий года в Украине, мы собрали самые яркие заявления оппонентов на НСК "Олимпийский".