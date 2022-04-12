Раздевайся или пристрелю: страшные истории насилия и убийств украинок в Буче

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы военными РФ во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны", - сообщила Денисова.

Она добавила, что российские военные говорили женщинам, что "будут насиловать их до такой степени, что они не захотят секса ни с одним мужчиной, чтобы они не рожали украинских детей".

По словам Денисовой, сейчас сложно оценить все масштабы сексуальных преступлений, которые совершили российские военные во время оккупации.

"На данный момент - это невозможно, так как не все хотят рассказывать нам, что с ними случилось. Большинство из пострадавших обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступление, если они не дадут нам свои показания", - добавила Денисова.

Также она предположила, что насилие произошло из мести за украинское сопротивление и российские солдаты использовали насилие как оружие против украинских женщин.

Денисова подчеркнула, что Украине хочет, чтобы ООН создала специальный трибунал, который осудит лично Путина по всем военным преступлениям, включая изнасилование.

Анну изнасиловали, но она осталась жива

50-летняя Анна (имя изменено) осталась в живых, но над ней надругались российские военные. 7 марта в ее с мужем дом ворвался солдат.

"Под дулом пистолета отвел меня в соседний дом. Приказал: "Раздевайся, или я тебя пристрелю". Он продолжал угрожать убить меня, если я не сделаю так, как он сказал. Потом он начал меня насиловать", - рассказала женщина.

Она добавила, что это был совсем молодой чеченский боевик. Пока он ее насиловал, в дом вошли еще четверо. Анна думала, что ей конец, но они его забрали и больше этого чеченца женщина не видела. А дома она обнаружила, что оккупанты выстрелили ее мужу в живот.

"Он бежал за мной, чтобы спасти меня. Но в него попала пуля", - рассказала Анна. Они вдвоем прятались в соседнем доме и доставить мужа в больницу Анна не смогла. Через два дня он скончался. Вместе с соседями она похоронила мужа на заднем дворе своего дома.

Когда российские солдаты ушли из ее дома, она обнаружила наркотики и виагру. Говорит, что они накуривались, часто были пьяны. "Большинство из них – убийцы, насильники и мародеры".

40-летнюю женщину изнасиловали и убили

Женщину изнасиловали, а потом убили. Соседи рассказали, что преступление совершил тот же чеченец, который совершил насилие над Анной.

Женщине было 40 лет. По словам соседей, ее затащили в спальню соседнего дома, чьи хозяева эвакуировались еще в начале войны. Вся кровать и подушки в крови. А на зеркале послание губной помадой с намеком, где похоронена жертва.

Российские солдаты обнаружили женщину уже мертвой и похоронили ее самостоятельно.

"Российские солдаты рассказали, что ее изнасиловали, что ей перерезали горло или закололи ножом, и она истекла кровью. Они сказали, что много было крови", - сообщила соседка Оксана и добавила, что погибшую похоронили в саду возле дома.

Отца застрелили, а мать насиловали на глазах у ребенка

Молодая пара лет 30 и маленький ребенок жили на окраине села. 9 марта в дом вошли несколько солдат российской армии. Муж пытался защитить жену и его расстреляли во дворе.

"После этого двое солдат неоднократно насиловали жену. Они уходили и потом возвращались. Они возвращались трижды, чтобы изнасиловать ее. Пригрозили, что, если она будет сопротивляться, они причинят вред ее маленькому сыну. Чтобы защитить своего ребенка, она не сопротивлялась", - уходя солдаты сожгли дом и застрелили собак во дворе.

Пострадавшая женщина вместе с сыном сбежала, а потом обратилась в полицию. Мужа соседи похоронили в саду.

Назвали нацистской проституткой

Людмила Денисова рассказала еще об одной истории. 25-летняя женщина позвонила на горячую линию и сообщила, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице, прямо у нее на глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру.

На ней была только шуба

9 марта инженер-гидротехник на пенсии вышел из подвала, чтобы взять дома хоть немного еды. Но обнаружил, что там находятся российские солдаты. Ему задавали вопросы о фашистах, проверяли на лояльность. Мужчине пришлось промолчать, чтобы они его не расстреляли.

После их ухода он обнаружил, что весь его дом разграблен, завален мусором и пивными бутылками.

А потом в подвале под садовым сараем его племянник обнаружил тело женщины. Она была в позе сидя, подобрав под себя ноги. На ней была надета шуба на голое тело. Позже стало известно, что у женщины – огнестрельное ранение в голову. Рядом также нашли две гильзы.

А наверху полицией были найдены порванные упаковки презервативов и использованный презерватив.