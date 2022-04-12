Раздевайся или пристрелю: страшные истории насилия и убийств украинок в Буче

Российские оккупанты в Буче систематически насиловали 25 девушек и женщин, в возрасте от 14 до 24 лет. И это далеко не все жертвы насилия. Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, не все женщины готовы рассказать о том, что с ними произошло.
Некоторые данные Людмила Денисова озвучила в комментарии для изданий BBC и The New York Times.
"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы военными РФ во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны", - сообщила Денисова.
Она добавила, что российские военные говорили женщинам, что "будут насиловать их до такой степени, что они не захотят секса ни с одним мужчиной, чтобы они не рожали украинских детей".
По словам Денисовой, сейчас сложно оценить все масштабы сексуальных преступлений, которые совершили российские военные во время оккупации.
"На данный момент - это невозможно, так как не все хотят рассказывать нам, что с ними случилось. Большинство из пострадавших обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступление, если они не дадут нам свои показания", - добавила Денисова.
Также она предположила, что насилие произошло из мести за украинское сопротивление и российские солдаты использовали насилие как оружие против украинских женщин.
Денисова подчеркнула, что Украине хочет, чтобы ООН создала специальный трибунал, который осудит лично Путина по всем военным преступлениям, включая изнасилование.
50-летняя Анна (имя изменено) осталась в живых, но над ней надругались российские военные. 7 марта в ее с мужем дом ворвался солдат.
"Под дулом пистолета отвел меня в соседний дом. Приказал: "Раздевайся, или я тебя пристрелю". Он продолжал угрожать убить меня, если я не сделаю так, как он сказал. Потом он начал меня насиловать", - рассказала женщина.
Она добавила, что это был совсем молодой чеченский боевик. Пока он ее насиловал, в дом вошли еще четверо. Анна думала, что ей конец, но они его забрали и больше этого чеченца женщина не видела. А дома она обнаружила, что оккупанты выстрелили ее мужу в живот.
"Он бежал за мной, чтобы спасти меня. Но в него попала пуля", - рассказала Анна. Они вдвоем прятались в соседнем доме и доставить мужа в больницу Анна не смогла. Через два дня он скончался. Вместе с соседями она похоронила мужа на заднем дворе своего дома.
Когда российские солдаты ушли из ее дома, она обнаружила наркотики и виагру. Говорит, что они накуривались, часто были пьяны. "Большинство из них – убийцы, насильники и мародеры".
Женщину изнасиловали, а потом убили. Соседи рассказали, что преступление совершил тот же чеченец, который совершил насилие над Анной.
Женщине было 40 лет. По словам соседей, ее затащили в спальню соседнего дома, чьи хозяева эвакуировались еще в начале войны. Вся кровать и подушки в крови. А на зеркале послание губной помадой с намеком, где похоронена жертва.
Российские солдаты обнаружили женщину уже мертвой и похоронили ее самостоятельно.
"Российские солдаты рассказали, что ее изнасиловали, что ей перерезали горло или закололи ножом, и она истекла кровью. Они сказали, что много было крови", - сообщила соседка Оксана и добавила, что погибшую похоронили в саду возле дома.
Молодая пара лет 30 и маленький ребенок жили на окраине села. 9 марта в дом вошли несколько солдат российской армии. Муж пытался защитить жену и его расстреляли во дворе.
"После этого двое солдат неоднократно насиловали жену. Они уходили и потом возвращались. Они возвращались трижды, чтобы изнасиловать ее. Пригрозили, что, если она будет сопротивляться, они причинят вред ее маленькому сыну. Чтобы защитить своего ребенка, она не сопротивлялась", - уходя солдаты сожгли дом и застрелили собак во дворе.
Пострадавшая женщина вместе с сыном сбежала, а потом обратилась в полицию. Мужа соседи похоронили в саду.
Людмила Денисова рассказала еще об одной истории. 25-летняя женщина позвонила на горячую линию и сообщила, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице, прямо у нее на глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру.
9 марта инженер-гидротехник на пенсии вышел из подвала, чтобы взять дома хоть немного еды. Но обнаружил, что там находятся российские солдаты. Ему задавали вопросы о фашистах, проверяли на лояльность. Мужчине пришлось промолчать, чтобы они его не расстреляли.
После их ухода он обнаружил, что весь его дом разграблен, завален мусором и пивными бутылками.
А потом в подвале под садовым сараем его племянник обнаружил тело женщины. Она была в позе сидя, подобрав под себя ноги. На ней была надета шуба на голое тело. Позже стало известно, что у женщины – огнестрельное ранение в голову. Рядом также нашли две гильзы.
А наверху полицией были найдены порванные упаковки презервативов и использованный презерватив.
Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно имя российского военного, который совершил насилие над младенцем.
А также мы публиковали советы гинеколога о том, как женщинам пережить изнасилование в условиях войны.