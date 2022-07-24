Россияне тупо выполняют приказы, даже смертельные: летчик из "Призраков Киева" раскрыл секреты о войне в воздухе

Военный летчик на истребителе Миг-29 с позывным "Джус" защищает небо Украины и Киева с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Такой позывной ему придумали американцы в 2018 году. Он был на учениях вместе с участниками еще из 9 стран мира, в том числе и из США.

На самые большие авиационные учения в истории Украины "Чистое небо - 2018" американцы прибыли со своей боевой авиацией и украинским пилотам посчастливилось познакомиться с истребителями F15.

В компании после учений пилоты собирались вечерами на пиво или вечеринки, и на всех украинский пилот отказывался от выпивки и предпочитал сок (англ. - juice). А когда на церемонии давали позывные летным коллективам, все единогласно выбрали Джус.

Кто такой Призрак Киева

Джус - единственный пилот ВВС Украины, который имеет официально позывной. Он признается, что Призрак Киева - это не один истребитель, а целая команда.

"Это мы - наше подразделение, наша бригада, которая с первых часов войны обороняла Киев, область, Север Украины и держим оборону сейчас", - говорит Джус.

Когда американцы узнали о легенде "Призрака Киева" - их это настолько зацепило, что они придумали эмблему призраков и этот шеврон начали продавать в США, собирая средства для украинцев.

"Для нас это было грандиозной поддержкой, и наши летчики прониклись, и эта эмблема стала практически официальной для нашего подразделения. И на наших самолетах эта эмблема нанесена", - сообщил летчик.

Россияне действительно настолько тупые?

Коллеги из США часто спрашивают о том, как обстоят дела и о тактике россиян и Джус объяснял, что порой их тактика очень тупая.

"В интенсиве удавалось лишь бросать - мы живы, все ок. Один из типичных вопросов от американцев был: "Неужели они (россияне) настолько тупые? И это нам на руку, это нас спасает, так как иногда имея оружие… их тактично "тупые" действия приводят к тому, что их задачи не выполняются и они несут потери", - объясняет пилот.

С первого дня украинские летчики сбивали и самолеты, и ракеты. Джус признается, что статистику он озвучить не может, но на самолетах нанесены все обозначения.

"Современная воздушная война - это война цифр: дальностей, высот, коэффициентов, и какой бы ты ни был герой, какой бы ты ни был патриот - ты не можешь из железяки выдавить больше, чем в ней заложено…только хитростями", - подчеркивает Джус.

У украинцев старые советские МИГ-29, истребители Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. У врага более новые Су-30 и Су-35 выпуска 2000-годов и с солидным вооружением. Они могут запускать ракеты на 110 и 200 км.

Порой, кажется, что ты камикадзе

Джус объясняет, что наши радары были придуманы еще 40 лет назад и они не дают возможности конкурировать с российскими. У врага они не самые лучшие в мире, но немного лучше украинских.

"У нас на вооружении только полуактивные головки самонаведения для ракет воздух-воздух, что это значит на пальцах - после пуска ракеты на большом расстоянии, я должен ее сопровождать, подсвечивать своим бортовым радаром, вплоть до момента попадания ее в цель, а у нашего врага ракеты с активной головкой самонаведения – это значит, что он ее пускает, она летит автономно, а он в это время может обороняться, идти на базу. Ты летишь, сопровождая свою ракету по нему, на встречу ракеты, летящей в тебя…. Это и дает ощущение, что ты камикадзе", - рассказывает Джус.

Они себя переоценили

Пилот истребителя объяснил, почему Россия не смогла завоевать преимущество в воздухе, хотя у них получше самолеты и их больше.

"Они себя очень сильно переоценили и недооценили наши возможности. Мы защищаем нашу страну, города, семью. Сами придумывали тактические приемы, штуки, чтобы обмануть более технологичного противника – это и сработало. Наши командиры ставят глобальную задачу, а как ее выполнять, по каким маршрутам, приемам… Это мы решаем. В то время как россияне тупо выполняют приказы, даже если они абсолютно смертельны для них", - пояснил Джус.

Нам нужны современные самолеты

Украинский летчик отмечает, что нам нужны более современные самолеты. В приоритете - F16, это самая популярная платформа 4-го поколения. Они самые оптимальные, а нам нужны не только качество, но и количество.

Такие самолеты могут подавлять противовоздушную оборону противника. Сейчас в мире есть более 4 тысяч таких самолетов, и они стоят на вооружении в 25 странах.

"F16 намного больше и по сути является определенным конструктором, на который можно добрасывать разное оборудование, оружие - то есть, покупая старую платформу на него можно полный фарш докупить и иметь современный самолет", - объяснил летчик.

Сейчас палата представителей Конгресса США утвердила финансирование подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

Джус говорит, что вместе с американцами они пришли к выводу, что на переподготовку летчиков нужно от 3 до 6 месяцев.

А с получением таких боевых самолетов война изменится кардинально.

"Мы значительно снизим наши потери, мы защитим города от постоянного ракетного террора, и приобретем возможности для эффективного контрнаступления, сможем бороться с их ПВО и сможем наносить высокоточные удары современным высокоточным оружием", - считает Джус.