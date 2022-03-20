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Спасибо мясокомбинатам! В Днепре убитых кадыровцев похоронят в свиных шкурах

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Воскресенье 20 марта 2022 19:05
Спасибо мясокомбинатам! В Днепре убитых кадыровцев похоронят в свиных шкурах Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Всех кадыровцев, убитых на территории Днепра и области, похоронят предварительно упаковав в свиную шкуру. И это не шутка.

Об этом написал заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

"Официально. Решение принято. Все кадыровцы убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.

Спасибо, мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на "небе". Твари", - написал Лысенко.

Кадыровцы не оправдали ожиданий Путина

Отметим, что по данным контрразведки СБУ, за время пребывания в Украине чеченские военные российской армии потеряли сотни бойцов. Уже 13 марта они вернулись в Грозный. Их задачей был захват Киева.

Отряды "кадыровцев" были выведены с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом переправлены в Чечню. Большие потери личного состава и низкая эффективность этих боевых соединений не оправдали ожиданий российского командования.

Ранее мы писали, что появилось видео уничтожения вражеских самолетов, более похожее на фильм Спилберга.

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