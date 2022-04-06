ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме: видео 21+

Новина українською →
Ворзель, Среда 06 апреля 2022 19:06
В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме: видео 21+ Коллаж РБК-Украина: российские военные съели собак в Ворзеле
Автор: Светлана Мащенко

В Ворзеле, что вблизи Бучи и Ирпеня, оккупанты обосновались в доме, расстреляли дорогие машины, а также убили... и съели двух собак.

Об этом рассказал журналист Сергей Мисюра.

Животных нелюди прибивали к лестнице, там расчленяли и жарили на мангале, что во дворе.

Об этом свидетельствуют оставленные прибитыми лапы животных, прикрученные саморезами к деревянной лестнице за домом. Там лапы рыжей собаки, а также саморезы с остатками белой шерсти.

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме: видео 21+

Кроме того они расстреляли Bentley и Range Rover в гаражах. На Bentley сбросили груду мусора, а также белой краской на капоте написали "Приора".

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме: видео 21+

Скриншот

"После убийства и изнасилования детей, для меня это такой же шок, а по ощущениям - даже больше... Второй день меня держит... Эти гамадрилы из чукотки жрали наших собак позади захваченного зажиточного дома в Ворзеле", - пишет журналист.

Раньше мы показывали, что сделали оккупанты с селом Мощун, что под Киевом.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ворзель Война России против Украины
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны