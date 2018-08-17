"Бей или беги": Супрун рассказала, как бороться со стрессом

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра охраны здоровья рассказала, чем опасен стресс для организма человека

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинцам, от чего появляется стресс и как можно с ним бороться. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что стресс бывает разный и от этого зависит, как он влияет на организм человека.

"Полезная информация в преддверии выходных, когда все в спешке завершают срочные задачи на работе и планируют долгожданный отдых. Возможно, вы сейчас испытываете стресс. Это ответ организма на внезапные изменения вокруг, когда он решает, что-то угрожает безопасности или комфорта. Стресс бывает разный, соответственно и отличается его влияние на нас", - написала и. о. министра.

Она объяснила, что наш мозг работает, как менеджер стресса и все процессы в организме человека вызывают конечную реакцию "Бей или беги".

"Наш мозг работает как своеобразный менеджер стресса. Его подкорковые структуры и наше сознание посылают сигналы об опасности в гипоталамус. Это небольшая часть мозга, дирижирует гормональные, биохимические и некоторые поведенческие процессы в теле. Он запускает выделение гормонов адреналина и кортизола, активирует симпатичную звено вегетативной нервной системы. Вся эта звено событий и вызывает конечную реакцию - "бей или беги", - сообщила Супрун.

Она отметила, что от продолжительности стресса зависят и изменения в организме человека.

"От продолжительности стресса зависят и изменения, испытывает наш организм. Во время острого стресса, например, на опасной близости проносится авто, ускоряется сердцебиение, расширяются зрачки и повышается уровень глюкозы в крови. Это помогает нам быстро реагировать на опасность и успеть защититься. Но когда такой стресс становится надолго спутником нашей жизни - это уже очень опасно", - написала и. о. министра.

Она рассказала, какие серьезные последствия может вызвать стресс.

"Из-за чрезмерного количества гормона стресса - кортизола, происходят физиологические изменения, которые повышают риски появления хронических болезней. Мы плохо спим, устаем, начинаем есть малопитательную пищу, или же наоборот переедаем. Кроме того, стресс может сопровождаться и употреблением чрезмерного количества алкоголя, и курением", - отметила Супрун и рассказала, как можно исправить ситуацию.

"Противодействовать стрессу бывает трудно, но вполне возможно. Несколько советов, которые помогут на этом пути:

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном.

Найдите поддержку. Близкие и родные, которые понимают ваше состояние, могут помочь разговором или справиться с бытовыми задачами.

Будьте физически активны. От занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды - соединения, дарят нам счастье, удовольствие и эйфорию. То есть улучшают настроение.

Питайтесь правильно. Не упустите приемов пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей", - дала свои рекомендации и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала о недостатках и преимуществах школьной формы.

А также писали о том, что Уляна Супрун рассказала, как начать вести здоровый образ жизни.

Видео: РБК-Украина