Следите за настроением: Уляна Супрун рассказала, как начать вести здоровый образ жизни

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра отметила, что это может увеличить продолжительность жизни

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун дала советы украинцам о том, как правильно начать вести здоровый образ жизни. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что ученые изобрели лекарство, которое способно улучшить здоровье человека и уберечь его от многих опасных болезней.

"Ученые изобрели таблетку, которая способна улучшить ваше здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Ее название - здоровый образ жизни. Эта таблетка не стоит уйму денег и не имеет никаких побочных эффектов. Впрочем, ее научно подтвержденным действием является улучшение сна, увеличение энергии, потеря лишнего веса и улучшения общего самочувствия", - написала и. о. министра.

Она объяснила, что в современном мире крайне важно вести здоровый образ жизни, так как именно это влияет на качество жизни и ее продолжительность.

"В современном ритме жизни это крайне важно. Ведь в течение последних десятилетий наиболее распространенными заболеваниями в мире стали хронические болезни, которые возникают из-за ряда факторов, в основном связанных с нашей ежедневной поведением. Очевидно, что образ жизни влияет на его качество и продолжительность. Ведущие причины, которые повышают риск преждевременной смертности глобально - это высокое кровяное давление, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение. В комплексе с генетическими факторами, они вызывают смертельные болезни, как сердечно-сосудистые, онкологические, деменцию, аутоиммунные заболевания и нарушения психического здоровья", - пояснила Супрун.

Она сообщила, что процесс перехода к здоровому образу жизни может стать длительным и дала несколько рекомендаций о том, как это сделать.

"Самый надежный и доступный способ предотвратить эти болезни - поддерживать здоровый образ жизни. На самом деле, это очень трудно, особенно, если нужны кардинальные изменения. Поэтому этот процесс может быть длительный и потребовать большого внимания и дисциплины. Несколько советов, которые помогут вам на этом пути:

Планируйте. Изменение образа жизни - длительный процесс. Поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными. Идея заключается в том, что каждый этап является подготовкой к следующему, поэтому вы не должны спешить или пропускать этапы.

Ставьте позитивные цели. Наименее эффективными являются подходы, основанные на негативных стимулах. Поэтому ученые указывают, что долговременные изменения наиболее эффективны, когда поддерживаются позитивным настроем. Любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок "хорошо" или "плохо".

Определяйте конкретные задачи. Достичь цель легче, если есть четкая формулировка, как "Заниматься спортом 30 минут каждый день", а не просто "Заниматься больше спортом". Количество задач также должно быть адекватным, ведь очень легко перегрузить силу воли и демотивироваться.

Следите за настроением. Лечение основных психологических проблем и изучения того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь мы склонны переедать, если нервничаем. Это может помешать на пути к здоровому питанию и правильного режима дня", - порекомендовала Супрун и отметила, что в деле может помочь врач.

"В этом нелегком деле вам поможет ваш врач. Он может лучше проанализировать ваши привычки, помочь советами и поддерживать в рискованных ситуациях. Помните, соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года. Представьте, что будет, если придерживаться здорового образа жизни постоянно", - написала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала, чем опасен малоподвижный образ жизни.

А также и. о. министра развеяла мифы, связанные с употреблением фруктов.

Видео: РБК-Украина