Выбирайте активность: Супрун рассказала, чем опасен малоподвижный образ жизни

Иллюстративное фото (vk.com ivcreate)

И. о. министра охраны здоровья рассказала, как бороться с таким образом жизни

И. о. министра охраны здоровья рассказала украинцам, насколько опасен для здоровья малоподвижный образ жизни. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что ежегодно из последствий такого образа жизни умирает 9% населения.

"Независимо от возраста или имеющихся проблем со здоровьем, часы, которые мы тратим на сидение в офисных креслах, автомобилях или на диване, буквально нас убивают. А именно 9% людей по всему миру ежегодно", - сообщила и. о. министра.

Она объяснила, что даже небольшая физическая активность способна устранить последствия 8-ми часового сидения.

"Впрочем, этому можно эффективно противодействовать. Рецепт очень прост - физическая активность. Какая именно и в каком количестве уже определили ученые. От 60 до 75 минут умеренной физической активности, таких как ходьба, катание на велосипеде или игра в теннис, нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения - около 8 часов. Чем интенсивнее активность, тем меньше времени требуется, чтобы побороть негативные последствия. Например, более энергичные занятия как быстрый бег, футбол, катание на холмистой местности или спиннинг, имеют положительный эффект от примерно 25 минут занятия. Опять-таки даже если вы целый день просидели за столом", - написала Супрун.

Она объяснила, что оказывается есть разница между сидением на рабочем месте и сидением возле телевизора.

"Интересен факт, что в этом же исследовании ученые проанализировали различные типы сидения. А именно во время рутинной работы за столом и просмотра телевизора. Казалось бы, разницы быть не может, однако было определено, что время перед телевизором значительно опаснее привычное сиденье. К тому же, физическая активность в этом случае срабатывает не так эффективно. Объяснение следующее: смотря телевизор, мы более склонны есть нездоровую пищу и долго сидеть на одном месте, чем в рабочее время. Поэтому опасность от малоподвижности возрастает в разы", - написала и. о. министра.

Она добавила, что не важно, сколько человек будет уделять физической активности в день, главное, чтобы он двигался регулярно.

"Это не значит, что вы определите конкретно 25 или 60 минут времени на свои занятия спортом. Двигайтесь как можно больше. А главное - регулярно! Свои занятия можно разбить на несколько блоков в течение дня, что также будет иметь положительный эффект на ваше здоровье", - написала Супрун и добавила несколько рекомендаций о том, как рассчитать свою активность и какие ее виды можно сипользовать.

"Какая активность является умеренной или интенсивной можно посмотреть в таблице, разработанной Центром контроля и профилактики заболеваний США. Если же нет времени на регулярные занятия спортом - вот несколько советов, как можно оставаться активным. Выбирайте активность по душе и вперед!" - порекомендовала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина