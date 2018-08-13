Можно контролировать: Супрун рассказала о причинах появления астмы и способах ее лечения

Фото: Астма (facebook com/ПарентКом)

Пациенты с астмой имею право получать препараты по программе "Доступные лекарства"

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала о причинах появления астмы, а также о методах профилактики и лечения этого заболевания. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что астма – это заболевание, которое влияет на показатели смертности населения. Она отметила, что в Украине лекарства от нее можно получить по программе "Доступные лекарства".

"Астма относится к тем заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента. Именно поэтому важно знать, почему возникает болезнь и регулярно получать лечение. Лекарства от бронхиальной астмы можно получить бесплатно или доплатив небольшую разницу по программе "Доступные лекарства", - сообщила и. о. министра.

Она объяснила, что ученые до сих пор не могут определить основные причины этого заболевания, но сказала, что можно контролировать течение болезни и проявление симптомов.

"Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастов, но чаще всего это дети и молодежь. Астма считается неизлечимой болезнью. Однако можно контролировать течение заболевания и проявление симптомов. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы. Однако большинство экспертов соглашаются, что генетическая предрасположенность в сочетании с внешними раздражителями являются наиболее распространенными факторами риска", - написала Супрун.

И. о. министра охраны здоровья выделила несколько групп риска, у которых возможно развитие астматической болезни.

"Аллергены. Пациенты, страдающие от аллергического ринита или атопического дерматита, имеют в 3-5 раз выше риск заболеть бронхиальной астмой. И наоборот: бронхиальная астма может спровоцировать аллергию на определенные раздражители. Наследственная предрасположенность. Если кто-то из ваших родственников болел астмой, то вы автоматически относитесь к группе риска. Вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте. Низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности. Частые респираторные заболевания. Некоторые препараты могут вызвать обострение болезни у людей, которые уже болеют астмой. Ожирение. Низкая физическая активность", - перечислила Супрун и дала рекомендации, как уменьшить риски.

"Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме - регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздуха специальными приборами. При первых подозрениях на аллергию, обратитесь к врачу. Профилактика бронхиальной астмы - это ограничение химикатов. Если не можете отказаться от бытовой химии, то пользуйтесь резиновыми перчатками и маской. Причиной астмы могут также стать некоторые препараты, поэтому не занимайтесь самолечением, и перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом! Будьте активными. Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять ежедневно при любой погоде", - порекомендовала Уляна Супрун.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Она отметила, что так как астма является хроническим заболеванием, то курс лечения должен быть обязательно согласован с врачом.

"Астма является серьезным хроническим заболеванием, поэтому курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирования болезни. Однако лекарства - это не единственный способ борьбы с астмой. Важно также избегать возможных факторов риска развития астмы - раздражителей, которые вызывают воспаление дыхательных путей. Каждый человек должен быть хорошо осведомлен об этом, и знать, какие именно факторы риска наиболее опасны именно для него. При необходимости проконсультируйтесь о возможных рисках с вашим семейным врачом", - порекомендовала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина