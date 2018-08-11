Воспитать гения: Супрун рассказала, как правильно хвалить детей

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Она призвала подбирать тщательно слова для поощрения

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун объяснила украинцам, как нужно правильно хвалить детей, чтобы вырастить из них гениев. Видео с подробными инструкциями Уляна Супрун опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что во время игр или общения с детьми, самое важное это – заряд положительных эмоций.

"Когда играешь или общаешься с детьми - это заряд положительных эмоций. Они постоянно что-то придумывают, создают, находят. Как не сказать, что они маленькие гении? Но оказывается, что это не лучший путь, которым можно помочь в воспитании ребенка", - написала Уляна Супрун.

Она объяснила, что детей нужно хвалить правильно и при этом тщательно подбирать подходящие слова.

"Точнее, хвалить конечно можно и нужно! Но очень важно делать это правильно, а именно - подбирать правильные слова. Ключевой момент - хвалить за усилия, которые вложил ребенок, чтобы справиться с задачей :"ты очень упорно работал, чтобы этого достичь", - пояснила и. о. министра.

Уляна Супрун рассказала, что такая похвала мотивирует ребенка на новые свершения.

"Такая похвала лучше мотивирует ребенка на новые свершения. Если же постоянно акцентировать похвалу в качествах ребенка, он может начать переживать, что не оправдает такое высокое представление о нем в будущем, и избегать выполнять более сложные задачи", - отметила и. о. министра и посоветовала быть с детьми искренними.

"Будьте искренними с детьми, но также помогайте им учиться и никогда не сдаваться", - порекомендовала Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее Уляна Супрун рассказала, чем полезны пробежки.

А также мы сообщали о том, что и. о. министра охраны здоровья призвала постоянно заниматься умственной деятельностью.

Видео: РБК-Украина