Виховати генія: Супрун розповіла, як правильно хвалити дітей

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Вона закликала ретельно підбирати слова для заохочення

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила українцям, як потрібно правильно хвалити дітей, щоб виростити з них геніїв. Відео з докладними інструкціями Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що під час ігор або спілкування з дітьми, найважливіше – це заряд позитивних емоцій.

"Коли граєш чи спілкуєшся з дітьми - це заряд позитивних емоцій. Вони постійно щось вигадують, творять, знаходять. Як не сказати, що вони маленькі генії? Але виявляється, що це не найкращий шлях, яким можна допомогти у вихованні дитини", - написала Уляна Супрун.

Вона пояснила, що дітей потрібно хвалити правильно і при цьому ретельно підбирати підходящі слова.

"Точніше, хвалити звичайно можна і потрібно! Але дуже важливо робити це правильно, а саме - підбирати правильні слова. Ключовий момент - хвалити за зусилля, які вклала дитина, щоб впоратися із завданням :"ти дуже наполегливо працював, щоб цього досягти", - пояснила в. о. міністра.

Уляна Супрун розповіла, що така похвала мотивує дитину на нові звершення.

"Така похвала краще мотивує дитину на нові звершення. Якщо ж постійно акцентувати похвалу в якостях дитини, вона може почати переживати, що не виправдовує таке високе уявлення про нього в майбутньому, і уникати виконувати більш складні завдання", - зазначила в. о. міністра і порадила бути з дітьми щирими.

"Будьте щирими з дітьми, але також допомагайте їм вчитися і ніколи не здаватися", - порекомендувала Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше Уляна Супрун розповіла, чим корисні пробіжки.

А також ми повідомляли про те, що в. о. міністра охорони здоров'я закликала постійно займатися розумовою діяльністю.

Відео: РБК-Україна