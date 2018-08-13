Можна контролювати: Супрун розповіла про причини появи астми і способи її лікування

Фото: Астма (facebook com/ПарентКом)

Пацієнти з астмою маю право отримувати препарати за програмою "Доступні ліки"

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про причини появи астми, а також про методи профілактики і лікування цього захворювання. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що астма – це захворювання, яке впливає на показники смертності населення. Вона зазначила, що в Україні ліки від неї можна отримати за програмою "Доступні ліки".

"Астма відноситься до тих захворювань, які найбільше впливають на показники смертності населення або істотно знижують якість життя пацієнта. Саме тому важливо знати, чому виникає хвороба і регулярно отримувати лікування. Ліки від бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або доплативши невелику різницю за програмою "Доступні ліки", - повідомила в. о. міністра.

Вона пояснила, що вчені досі не можуть визначити основні причини цього захворювання, але сказала, що можна контролювати перебіг хвороби і прояв симптомів.

"На бронхіальну астму хворіють люди різного віку, але найчастіше це діти і молодь. Астма вважається невиліковною хворобою. Однак можна контролювати перебіг захворювання і прояв симптомів. Ученим досі не вдалося точно визначити основні причини астми. Однак більшість експертів погоджуються, що генетична схильність в поєднанні з зовнішніми подразниками є найбільш поширеними факторами ризику", - написала Супрун.

В. о. міністра охорони здоров'я виділила кілька груп ризику, у яких можливий розвиток астматичної хвороби.

"Алергени. Пацієнти, які страждають від алергічного риніту або атопічного дерматиту, мають в 3-5 разів вище ризик захворіти на бронхіальну астму. І навпаки: бронхіальна астма може спровокувати алергію на певні подразники. Спадкова схильність. Якщо хтось із ваших родичів хворів на астму, то ви автоматично належите до групи ризику. Шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці. Низький вага при народженні та/або куріння матері під час вагітності. Часті респіраторні захворювання. Деякі препарати можуть викликати загострення хвороби у людей, які вже хворіють на астму. Ожиріння. Низька фізична активність", - перерахувала Супрун і дала рекомендації, як зменшити ризики.

"Щоб зменшити ризики бронхіальної астми, підтримуйте чистоту в будинку - регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення. Слідкуйте за рівнем сухості повітря в будинку, при необхідності зволожуйте і фільтруйте повітря спеціальними приладами. При перших підозрах на алергію, зверніться до лікаря. Профілактика бронхіальної астми - це обмеження хімікатів. Якщо не можете відмовитися від побутової хімії, то користуйтеся гумовими рукавичками та маскою. Причиною астми можуть стати деякі препарати, тому не займайтеся самолікуванням, і перед прийомом будь-якого ліки радьтеся з лікарем! Будьте активними. Навіть якщо ви не займаєтеся спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди", - порекомендувала Уляна Супрун.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Вона зазначила, що так як астма є хронічним захворюванням, то курс лікування повинен бути обов'язково узгоджений з лікарем.

"Астма є серйозним хронічним захворюванням, тому курс лікування повинен призначати лікар. Раннє лікування призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів уповільнює прогресування хвороби. Однак ліки - це не єдиний спосіб боротьби з астмою. Важливо також уникати можливих факторів ризику розвитку астми - подразників, які викликають запалення дихальних шляхів. Кожен чоловік повинен бути добре обізнаний про це, і знати, які саме фактори ризику найбільш небезпечні саме для нього. При необхідності проконсультуйтеся про можливі ризики з вашим сімейним лікарем", - порекомендувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна