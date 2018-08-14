"Даже полезным нельзя злоупотреблять": Супрун развеяла мифы относительно употребления фруктов

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Супрун считает, что во всем надо знать меру

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла мифы о потреблении фруктов. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Казалось бы относительно потребления фруктов не должно существовать никаких мифов. Впрочем, повсеместно можно встретить советы, когда и как их стоит есть, как в женских журналах или на различных блогах с советами. Не всегда эти советы является обоснованным", - сказала Супрун.

Уляна решили опровергнуть эти мифы.

Миф 1. Фрукты надо есть до обеда.

Глава Минздрава обратила внимание, что этот совет часто можно встретить на страницах глянцевых женских изданий.

"Вроде бы после 14:00 употребление фруктов приводит к повышению содержания сахара в крови и замедления метаболизма. Поэтому существует риск набрать лишний вес. Любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Но нет никаких доказательств того, что уровень сахара повышается быстрее до 2-х часов дня, чем в любое другое время суток", - считает и. о. министра.

По ее словам, у нас нет причины отказываться от фруктов во второй половине дня из боязни набрать лишние килограммы.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Миф 2. Фруктов можно есть сколько угодно.

Здесь Супрун развеяла очень распространенный и популярный миф, ведь все думали, что есть много фруктов – полезно. Оказывается – нет. Фрукты очень полезны, но как и во многих вещах здесь должна быть мера. Уляна предупредила, что фрукты также содержат сахар - фруктозу или сахарозу, а есть люди, которые вообще не способны усваивать фруктозу.

Поэтому нужно во всем знать меру.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Миф 3. Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи.

По ее словам, у этого мифа есть 2 аргументы: употребление фруктов с пищей замедляет пищеварение, что приводит к появлению дискомфорта и уменьшает их пользу.

Глава Минздрава отметила, что научных доказательств, что потребление фруктов отдельно от еды влияет на пищеварение, не существует. Наоборот, витамин С и кислоты, которых много во фруктах, помогают усваивать железо и другие микроэлементы из пищи.

"Поэтому кушать фрукты на десерт - хорошая идея, поскольку они содержат волокна, которые лучше насыщают и помогают оставаться сытыми в течение дня. Груши или яблоки, запеченные с корицей, смородина, перемолотая с семенами льна или чиа, или арбуз - прекрасные десерты", - считает Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Она подчеркнула, что нет специфического времени или правил для всех, когда можно или нельзя есть фрукты.

"Однако надо помнить'помнить, что все мы разные, а значит, норма употребления фруктов, как и овощей, у каждого своя. Ибо даже полезным нельзя злоупотреблять. Для того, чтобы понять, вы'ели вдоволь, есть формула - чувствуйте насыщение, но не тяжести", - подытожила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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