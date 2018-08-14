"Навіть корисним не можна зловживати": Супрун розвіяла міфи щодо вживання фруктів

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Супрун вважає, що у всьому треба знати міру

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міфи про споживання фруктів. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Здавалось би щодо споживання фруктів не має існувати ніяких міфів. Утім, повсюдно можна зустріти поради, коли і як їх варто їсти, як-от в жіночих журналах чи на різноманітних блогах з порадами. Не завжди ці поради є обґрунтованим", - сказала Супрун.

Уляна вирішили спростувати ці міфи.

Міф 1. Фрукти треба їсти до обіду.

Глава МОЗ звернула увагу, що цю пораду часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань.

"Начебто після 14:00 вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму. Через це існує ризик набрати зайву вагу. Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-ї години дня, ніж в будь-який інший час доби", - вважає в. о. міністра.

За її словами, у нас немає причини відмовлятись від фруктів в другій половині дня з остраху набрати зайві кілограми.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Міф 2. Фруктів можна їсти скільки завгодно.

Тут Супрун розвіяла дуже розповсюджений і популярний міф, адже всі думали, що їсти багато фруктів – корисно. Виявляється – ні. Фрукти дуже корисні, але як і в багатьох речах тут має бути міра. Уляна попередила, що фрукти також містять цукор - фруктозу чи цукрозу, а є люди, які взагалі не здатні засвоювати фруктозу.

Тому потрібно у всьому знати міру.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Міф 3. Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати з основним прийомом їжі.

За її словами, у цього міфу є 2 аргументи: вживання фруктів з їжею уповільнює травлення, що призводить до появи дискомфорту та здуття, та зменшує їхню користь.

Глава МОЗ зазначила, що наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує. Навпаки, вітамін С та кислоти, яких багато у фруктах, допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи із їжі.

"Тому їсти фрукти на десерт - хороша ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня. Груші чи яблука, запечені із корицею, смородина, перемелена із насінням льону або чіа, або кавун - прекрасні десерти", - вважає Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Вона підкреслила, що немає специфічного часу чи правил для всіх, коли можна чи не можна їсти фрукти.

"Проте треба пам'ятати, що всі ми різні, а отже норма вживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Бо навіть корисним не можна зловживати. Для того, щоб зрозуміти чи ви всього з'їли вдосталь, є формула - відчувайте насичення, але не важкість", - підсумувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун Супрун розповіла про небезпеку жирових відкладень на талії.

Також вона попередила, чим небезпечна надмірна вага.

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