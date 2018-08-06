"Будьте активны": Супрун рассказала, чем опасен избыточный вес

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И. о. министра рассказала об эффективных методах профилактики

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинцам, чем опасен избыточный вес и какие есть эффективные методы для поддержания его в норме. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что избыточный вес ведет к очень серьезным заболеваниям.

"Избыточный вес = проблемы со здоровьем. Хотя каждый имеет право чувствовать себя комфортно в своем собственном теле, однако так же важно быть здоровым! Люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть очень опасными болезнями. Особенно - сердечно-сосудистые заболевания. Этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около 300 000 людей без сердечных заболеваний в течение 4-х лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца. Причем, чем больше люди имели лишнего веса, тем выше шансы заболеть", - написала и. о. министра.

Она отметила, что кроме проблем с сердцем, избыточный вес также влияет и на продолжительность жизни человека.

"В сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишний вес влияет также на продолжительность жизни. Например, в этом исследовании было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес", - сообщила Супрун.

Кроме сердечно-сосудистых заболеваний, избыточный вес вызывает и множество других проблем, связанных со здоровьем.

"Существуют и другие проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. Например, человек может стать более восприимчивым к апноэ (одышка) во сне, получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом. Кроме того, жировая ткань очень коварная. Она может окружать жизненно важные органы - такие как поджелудочная железа, печень и кишечник, и мешать их нормальной работе. Этот тип жира считается наиболее опасным и называется абдоминальным. Он накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина", - написала и. о. министра охраны здоровья.

Она объяснила, что у каждого человека ест свой оптимальный вес и его можно определить с помощью специальных калькуляторов.

"Все мы индивидуальны и каждый имеет свою оптимальную для здоровья цифру на весах. Здоровый вес - это сохранение нормального индекса массы тела в соотношение веса и роста. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые считают индекс массы тела. Проверьте себя! Кроме этого, важно измерять талию и объем бедер - талия должна быть значительно меньше", - рассказала Супрун.

Она отметила, что существует несколько эффективных инструментов, которые помогут сохранить вес в норме.

"Здоровое питание, физическая активность и сон - наиболее эффективные инструменты для поддержания здорового веса. Хотя вы это и прекрасно знаете, но напомню простые советы, которые помогут держать вес в норме, прекрасно себя чувствовать и жить дольше", - написала Уляна Супрун и перечислила эти методы.

"Будьте активны. Спорт - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. Однако даже если у вас лишние кило, но при этом вы постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы. Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту.

Питайтесь полноценно. Голодание и детокс-диеты не работают и даже могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно питаться регулярно и полноценно! И ни в коем случае не пропускать завтраки или заменять полноценный прием пищи кофе.

Достаточно спите. Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов. И не забывайте посещать вашего семейного врача!", - написала свои рекомендации Уляна Супрун.

Кстати, ранее Уляна Супрун рассказала, как защитить себя в жаркую погоду.

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Видео: РБК-Украина