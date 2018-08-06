"Будьте активні": Супрун розповіла, чим небезпечна надмірна вага

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В. о. міністра розповіла про ефективні методи профілактики

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, чим небезпечна надмірна вага і які є ефективні методи для підтримання її в нормі. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що надмірна вага призводить до дуже серйозних захворювань.

"Надмірна вага = проблеми зі здоров'ям. Хоча кожен має право почувати себе комфортно в своєму власному тілі, однак так само важливо бути здоровим! Люди із зайвою вагою мають більш високі ризики захворіти дуже небезпечними хворобами. Особливо - серцево-судинні захворювання. Цей висновок вчені підтвердили після аналізу даних близько 300 000 людей без серцевих захворювань протягом 4-х років. Вимірюючи індекс маси тіла, дослідники виявили співвідношення між збільшенням ваги і появою хвороб серця. Причому, чим більше люди мали зайвої ваги, тим вищі шанси захворіти", - написала в. о. міністра.

Вона зазначила, що крім проблем з серцем, надмірна вага також впливає і на тривалість життя людини.

"В поєднанні з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає на тривалість життя. Наприклад, в цьому дослідженні було виявлено, що тривалість життя чоловіків середнього віку, які мали надлишкову вагу, була на 6 років менше порівняно з тими, хто постійно підтримував нормальну для себе вагу", - повідомила Супрун.

Крім серцево-судинних захворювань, надмірна вага викликає і безліч інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

"Існують і інші проблеми зі здоров'ям, пов'язані із зайвою вагою. Наприклад, людина може стати більш сприйнятливою до апное (задишка) уві сні, отримати біль у суглобах і артрит, захворіти на діабет. Крім того, жирова тканина дуже підступна. Вона може оточувати життєво важливі органи - такі як підшлункова залоза, печінка, кишечник, і заважати їх нормальній роботі. Цей тип жиру вважається найбільш небезпечним і називається абдомінальним. Він накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Чим більше частка такого жиру в організмі, тим вище ризики появи серцево-судинних захворювань. Адже жирова тканина негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові і рівень холестерину", - написала в. о. міністра охорони здоров'я.

Вона пояснила, що у кожної людини є своя оптимальна вагу і її можна визначити за допомогою спеціальних калькуляторів.

"Всі ми різні і кожен має свою оптимальну для здоров'я цифру на вагах. Здорова вага - це збереження нормального індексу маси тіла співвідношення ваги і зросту. Є спеціальні онлайн-калькулятори, які рахують індекс маси тіла. Перевірте себе! Крім цього, важливо виміряти талію і об'єм стегон - талія повинна бути значно менше", - розповіла Супрун.

Вона зазначила, що існує кілька ефективних інструментів, які допоможуть зберегти вагу в нормі.

"Здорове харчування, фізична активність і сон - найбільш ефективні інструменти для підтримки здорової ваги. Хоча ви це прекрасно знаєте, але нагадаю прості поради, які допоможуть тримати вагу в нормі, чудово себе відчувати і жити довше", - написала Уляна Супрун і перерахувала ці методи.

"Будьте активні. Спорт - таблетка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. Однак навіть якщо у вас зайві кіло, але при цьому ви постійно активні фізично - ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази. Якщо у вас немає часу на регулярні тренування, намагайтеся активно проводити кожну вільну хвилину.

Харчуйтеся повноцінно. Голодування і детокс-дієти не працюють і навіть можуть бути шкідливими для здоров'я. Тому важливо харчуватися регулярно і повноцінно! І ні в якому разі не пропускати сніданки або замінювати повноцінний прийом їжі кавою.

Достатньо спати. Порушення сну підвищує ризики мати надмірну вагу. Це пов'язано з появою метаболічних і ендокринних змін в організмі, які сприяють збільшенню ваги. Тому намагайтеся дотримуватися режиму і спати не менше 7-8 годин. І не забувайте відвідувати сімейного лікаря!", - написала свої рекомендації Уляна Супрун.

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Відео: РБК-Україна