"Жаркие" советы от Супрун: как защитить себя в летний зной

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун рекомендует защищать себя от солнца не только на пляжах. Важно соблюдение правильного водного балланса в организме

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун снова советует украинцам, как позаботиться о своем здоровье. На этот раз она опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором рассказала о том, как избежать солнечных ожогов или правильно от них избавиться, о злоупотребление алкогольными напитками и водном балансе.

В первую очередь Супрун отметила, что в такую жару стоит пользоваться солнцезащитным кремом не только на пляже, но и в повседневной жизни: каждый раз как вы выходите на улицу. Если же вам не удалось избежать солнечных ожогов, то, советует и/о министра здравоохранения, не стоит пользоваться сметаной или другими средствами на жирной основе.

Также Супрун обратила внимание на то, что для охлаждения тела надо охлаждать кожу, а не желудок. Это значит, что выпив ледяной напиток, вы не почувствуете прохлады и это никак не охладит ваше тело.

Особое внимание Уляна уделила вопросу баланса жидкости в организме. Ведь в такую жару человек, просто потея, теряет больше литра жидкости. Поэтому важно компенсировать эту потерю регулярным употреблением обычной воды. В том числе стоит отказаться от алкоголя, ведь он усиливает эффект потери жидкости в организме.

Фото из публикации Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее Супрун рассказала о том, какие медицинские услуги должны быть для населения Украины бесплатными. Также она предупредила любителей уличной еды о ее вреде. Кроме того, Уляна развеяла очередной миф о безглютеновой диете.

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