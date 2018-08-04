"Спекотні" поради від Супрун: як захистити себе в гарячий літній сезон

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун рекомендує захищати себе від сонця не тільки на пляжах. Важливо дотримання правильного водного балансу в організмі

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун знову радить українцям, як подбати про своє здоров'я. На цей раз вона опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook, в якому розповіла про те, як уникнути сонячних опіків чи правильно від них позбутися, про зловживання алкогольними напоями і водному балансі.

В першу чергу Супрун зазначила, що в таку спеку варто користуватися сонцезахисним кремом не тільки на пляжі, але і в повсякденному житті: кожен раз як ви виходите на вулицю. Якщо ж вам не вдалося уникнути сонячних опіків, то, радить і/о міністра охорони здоров'я, не варто користуватися сметаною або іншими засобами на жирній основі.

Також Супрун звернула увагу на те, що для охолодження тіла треба охолоджувати шкіру, а не шлунок. Це означає, що випивши крижаний напій, ви не відчуєте прохолоди і це ніяк не охолодить ваше тіло.

Особливу увагу Уляна приділила питанню балансу рідини в організмі. Адже в таку спеку людина, просто потіючи, втрачає більше літра рідини. Тому важливо компенсувати цю втрату регулярним вживанням звичайної води. У тому числі варто відмовитися від алкоголю, адже він посилює ефект втрати рідини в організмі.

Фото з публікації Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше Супрун розповіла про те, які медичні послуги повинні бути для населення України безкоштовними. Також вона попередила любителів вуличної оди про її шкоду. Крім того, Уляна розвіяла черговий міф про безглютенової дієті.

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