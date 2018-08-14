Вибирайте активність: Супрун розповіла, чим небезпечний малорухливий спосіб життя

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В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, як боротися з таким способом життя

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла українцям, наскільки небезпечний для здоров'я малорухливий спосіб життя. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що щорічно через наслідки такого способу життя помирає 9% населення.

"Незалежно від віку або наявних проблем зі здоров'ям, години, які ми витрачаємо на сидіння в офісних кріслах, автомобілях або на дивані, буквально нас вбивають. А саме 9% людей по всьому світу щорічно", - повідомила в. о. міністра.

Вона пояснила, що навіть невелика фізична активність здатна усунути наслідки 8-ми годинного сидіння.

"Втім, цьому можна ефективно протидіяти. Рецепт дуже простий - фізична активність. Яка саме і в якій кількості вже визначили вчені. Від 60 до 75 хвилин помірної фізичної активності, таких як ходьба, катання на велосипеді або гра в теніс, нівелюють смертельні ризики навіть від тривалого сидіння - близько 8 годин. Чим інтенсивніше активність, тим менше часу потрібно, щоб подолати негативні наслідки. Наприклад, більш енергійні заняття як швидкий біг, футбол, катання на горбистій місцевості чи спінінг, мають позитивний ефект від приблизно 25 хвилин заняття. Знову-таки навіть якщо ви цілий день просиділи за столом", - написала Супрун.

Вона пояснила, що виявляється є різниця між сидінням на робочому місці і сидінням біля телевізора.

"Цікавий факт, що в цьому ж дослідженні вчені проаналізували різні типи сидіння. А саме під час рутинної роботи за столом і перегляду телевізора. Здавалося б, різниці бути не може, однак було визначено, що час перед телевізором значно небезпечніший звичайного сидіння. До того ж, фізична активність в цьому випадку спрацьовує не так ефективно. Пояснення таке: дивлячись телевізор, ми більш схильні їсти нездорову їжу і довго сидіти на одному місці, ніж в робочий час. Тому небезпека від малорухомості зростає в рази", - написала в. о. міністра.

Вона додала, що не важливо, скільки людина буде приділяти фізичній активності в день, головне, щоб вона рухалася регулярно.

"Це не означає, що ви визначили конкретно 25 або 60 хвилин часу на заняття спортом. Рухайтеся якомога більше. А головне - регулярно! Свої заняття можна розбити на кілька блоків протягом дня, що також буде мати позитивний ефект на ваше здоров'я", - написала Супрун і додала кілька рекомендацій про те, як розрахувати свою активність і які її види можна сипользовать.

"Яка активність є помірною або інтенсивної можна подивитися в таблиці, розробленої Центром контролю і профілактики захворювань США. Якщо ж немає часу на регулярні заняття спортом - ось кілька порад про те, як можна залишатися активним. Вибирайте активність до душі і вперед!" - порекомендувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна