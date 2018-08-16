Слідкуйте за настроєм: Уляна Супрун розповіла, як почати вести здоровий спосіб життя

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра зазначила, що це може збільшити тривалість життя

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради українцям про те, як правильно почати вести здоровий спосіб життя. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що вчені винайшли ліки, які здатне поліпшити здоров'я людини і вберегти його від багатьох небезпечних хвороб.

"Вчені винайшли таблетку, яка здатна поліпшити ваше здоров'я і вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Її назва - здоровий спосіб життя. Ця таблетка не коштує силу-силенну грошей і не має жодних побічних ефектів. Втім, її науково підтвердженою дією є поліпшення сну, збільшення енергії, втрата зайвої ваги і поліпшення загального самопочуття", - написала в. о. міністра.

Вона пояснила, що в сучасному світі вкрай важливо вести здоровий спосіб життя, так як саме це впливає на якість життя та її тривалість.

"В сучасному ритмі життя це вкрай важливо. Адже протягом останніх десятиліть найбільш поширеними захворюваннями в світі стали хронічні хвороби, які виникають із-за ряду факторів, в основному пов'язаних з нашою щоденною поведінкою. Очевидно, що спосіб життя впливає на його якість і тривалість. Провідні причини, які підвищують ризик передчасної смертності глобально - це високий кров'яний тиск, вживання тютюну, високий рівень глюкози в крові, малорухливий спосіб життя, надмірна вага та ожиріння. В комплексі з генетичними факторами, вони викликають смертельні хвороби, як серцево-судинні, онкологічні, деменцію, аутоімунні захворювання і порушення психічного здоров'я", - пояснила Супрун.

Вона повідомила, що процес переходу до здорового способу життя може стати тривалим і дала кілька рекомендацій про те, як це зробити.

"Самий надійний і доступний спосіб запобігти ці хвороби - підтримувати здоровий спосіб життя. Насправді, це дуже важко, особливо, якщо потрібні кардинальні зміни. Тому цей процес може бути тривалий і вимагати великої уваги і дисципліни. Кілька порад, які допоможуть вам на цьому шляху:

Плануйте. Зміна способу життя - тривалий процес. Тому важливо розподілити його на реальні етапи, які будуть послідовними. Ідея полягає в тому, що кожен етап є підготовкою до наступного, тому ви не повинні поспішати або пропускати етапи.

Ставте позитивні цілі. Найменш ефективними є підходи, засновані на негативні стимули. Тому вчені вказують, що довготривалі зміни найбільш ефективні, коли підтримуються позитивним настроєм. Будь-яка зміна способу життя має бути значущим і приємним, тому слід уникати формулювань "добре" або "погано".

Визначайте конкретні завдання. Досягнути мети легше, якщо є чітке формулювання, як "Займатися спортом 30 хвилин кожен день", а не просто Займатися більше спортом". Кількість завдань також має бути адекватним, адже дуже легко перевантажити силу волі і демотивироваться.

Слідкуйте за настроєм. Лікування основних психологічних проблем і вивчення того, як краще управляти стресом і поганим настроєм, дуже важливі для успіху. Адже ми схильні переїдати, якщо нервуємо. Це може перешкодити на шляху до здорового харчування і правильного режиму дня", - порекомендувала Супрун зазначила, що у справі може допомогти лікар.

"У цій нелегкій справі вам допоможе ваш лікар. Він може краще проаналізувати ваші звички, допомогти порадами і підтримувати в ризикованих ситуаціях. Пам'ятайте, дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на 2 роки. Уявіть, що буде, якщо дотримуватися здорового способу життя", - написала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Супрун розповіла, чим небезпечний малорухливий спосіб життя.

А також в. о. міністра розвіяла міфи, пов'язані з вживанням фруктів.

Відео: РБК-Україна