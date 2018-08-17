"Довольно спорная тема": Супрун рассказала о недостатках и преимуществах школьной формы

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Супрун отметила, что школьная форма не влияет на показатели успеваемости и посещаемости учеников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун присоединилась к дискуссии, стоит ли в украинских школах отменять школьную форму для детей. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун отметила, что для многих родителей школьная форма была важным атрибутом, когда они были детьми и ходили в школу.

"Впрочем, сейчас родители все больше дискутируют, как ребенок будет учиться в школе успешнее - в школьной форме или в одежде, которую выберет сам? Министерство здравоохранения Украины инициировало информационную кампанию "В школу", чтобы помочь родителям, детям и педагогам подготовиться к здоровому и полезному учебному году. Как тут не вспомнить о школьной форме", - пишет глава Минздрава.

По ее словам, это достаточно спорная тема, ведь мнения как родителей, так и ученых по поводу школьной формы разделяются.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна обратила внимание, что много людей считают школьную форму обязательным атрибутом в учебном процессе, который влияет на продуктивность обучения. Сторонники школьной формы думают, что дети имеют возможность концентрировать внимание на информации и не "парятся" внешним видом. Через это они становятся более внимательными и исполнительными.

"Еще один аргумент "За" - лучшее поведение и дисциплина. Благодаря школьной форме улучшается посещаемость уроков, дети становятся более мотивированные и серьезные", - пишет она.

Тем не менее Супрун подчеркнула, что не всегда одинаковая одежда имеет положительный эффект на процесс обучения ребенка. По ее словам,есть также исследования, которые не выявили значимой разницы в том, носят ли ученики форму.

"Форма никаким образом не влияла на показатели успеваемости и посещаемости учащихся", - резюмирует и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна предупредили, что одинаковая одежда не лучшим образом может влиять и на креативность детей и свободу самовыражения.

"К тому же, дополнительная одежда чаще всего - значительное финансовое бремя для семьи, ведь качественная школьная форма не дешевая", - отметила глава Минздрава.

По ее словам решение носить или не носить форму – принимает руководство школы вместе с родителями.

В Украине введение формы регламентируется уставом и правилами внутреннего распорядка школы. Родители могут присоединиться к решению этого вопроса также. Главное, чтобы в центре внимания были дети. Самое важное -прислушиваться к ним и помогать удобно и безопасно учиться", - подытожила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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