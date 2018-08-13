Налаштуйтеся психологічно: Супрун розповіла, як підготуватися до нового навчального року

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра анонсувала нову кампанію

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала рекомендації батькам про те, як підготувати дитину до майбутнього навчального року. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що ініціювала кампанію "В школу", яка буде давати практичні рекомендації щодо підготовки до навчального року, так, щоб весь період навчання став здоровим і корисним.

"А у вас вдома вже пахне новими зошитами з шафи визирають білі сорочки, а з рюкзака різнокольорові ручки? Ні? Тоді ви ще не почали готуватися до школи! Ну, або у вас просто немає ще дітей-школярів. Менш ніж за місяць всі школярі країни вирушать за новими знаннями, і якщо ви готуєтеся до цього важливого дня - цей пост для вас! Ми ініціювали інформаційну кампанію "В школу". Протягом наступних тижнів на сайті та сторінці України, а також на моїй сторінці будемо розповідати, як підготуватися до 1 вересня учням, батькам та педагогам, щоб наступний навчальний рік був виключно здоровим і корисним", - написала Уляна Супрун.

Вона повідомила про те, що потрібно зробити батькам обов'язково до початку навчального року.

"Сьогодні ділюся невеликий шпаргалкою для батьків з кроками, які необхідно зробити перед початком навчального року:

- Виберіть лікаря для дитини і пройдіть профілактичний огляд. Отримайте довідку для школи та корисні поради від вашого лікаря про профілактику хвороб у навчальному закладі. Якщо ви ще не обрали свого лікаря і не підписали декларацію з педіатром або сімейним лікарем для дитини, то саме час це зробити! Всі послуги у вашого педіатра або сімейного лікаря - безкоштовні, їх оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України.

- Далі перевірте, чи є у дитини всі необхідні щеплення. Перед початком навчального року надолужте всі пропущені щеплення.

- Придбайте необхідні для школи речі. Існують чіткі вимоги до шкільного одягу та приладдя. Наприклад, безпечний і якісний шкільний портфель повинен важити не більше 1 кг, мати ортопедичну спинку і світловідбиваючі елементи, а шкільна форма повинна містити як мінімум 50% натуральних волокон. Детальніше про державні стандарти та важливі нюанси розповімо вже в наступних публікаціях.

- Обов'язково подбайте про робоче місці дитини. Тут мають значення багато умов - від висоти парти і розміру шрифту в підручнику до освітлення. У наступних публікаціях розповімо про основні вимоги до робочого місця дитини в школі, а також як організувати сприятливий і здорове робоче місце вдома.

- Привчіть дитину дотримуватися гігієни. Мити руки перед їжею і після туалету - просте правило, яке захистить вашу дитину від десятка хвороб.

- І головне - налаштуйтеся психологічно. Психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків. У наступних публікаціях ми докладно розповімо, як зустріти 1 вересня без стресу і паніки", - написала в. про. міністра охорони здоров'я і пообіцяла у найближчому майбутньому розповісти про багатьох темах більш детально.

"Про всі ці теми будемо докладно говорити протягом трьох наступних тижнів. Якщо у вас є питання або пропозиції по цій темі, приєднуйтесь до обговорення прямо тут, в коментарях до публікації. Батьки, батьківські організації та медіа - приєднуйтесь до нашої кампанії і поширюйте інформацію з хештегом # backtoschool", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше Уляна Супрун розповіла про астму і дала рекомендації про те, як правильно її лікувати.

А також Супрун розповіла, як правильно хвалити дітей.

Відео: РБК-Україна