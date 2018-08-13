Настройтесь психологически: Супрун рассказала, как подготовиться к новому учебному году

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра анонсировала новую кампанию

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун дала рекомендации родителям о том, как подготовить ребенка к предстоящему учебному году. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что инициировала кампанию "В школу", которая будет давать практические рекомендации о подготовке к учебному году, так, чтобы весь период учебы стал здоровым и полезным.

"А у вас дома уже пахнет новыми тетрадями, из шкафа выглядывают белые рубашки, а из рюкзака разноцветные ручки? Нет? Тогда вы еще не начали готовиться к школе! Ну, или у вас просто нет еще детей-школьников. Менее чем за месяц все школьники страны отправятся за новыми знаниями, и если вы готовитесь к этому важному дню - этот пост для вас! Мы инициировали информационную кампанию "В школу". В течение следующих недель на сайте и странице Украины, а также на моей странице будем рассказывать, как подготовиться до 1 сентября ученикам, родителям и педагогам, чтобы следующий учебный год был исключительно здоровым и полезным", - написала Уляна Супрун.

Она сообщила о том, что нужно сделать родителям обязательно до начала учебного года.

"Сегодня делюсь небольшой шпаргалкой для родителей с шагами, которые необходимо сделать перед началом учебного года:

- Выберите врача для ребенка и пройдите профилактический осмотр. Получите справку для школы и полезные советы от вашего врача о профилактике болезней в учебном заведении. Если вы еще не выбрали своего врача и не подписали декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то самое время — это сделать! Все услуги у вашего педиатра или семейного врача - бесплатные, их оплачивает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

- Далее проверьте, есть ли у ребенка все необходимые прививки. Перед началом учебного года нагоните все пропущенные прививки.

- Приобретите необходимые для школы вещи. Существуют четкие требования к школьной одежде и принадлежностям. Например, безопасный и качественный школьный портфель должен весить не более 1 кг, иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы, а школьная форма должна содержать как минимум 50% натуральных волокон. Подробнее о государственных стандартах и важные нюансы расскажем уже в следующих публикациях.

- Обязательно позаботьтесь о рабочем месте ребенка. Здесь имеют значение многие условия - от высоты парты и размера шрифта в учебнике до освещения. В следующих публикациях расскажем об основных требованиях к рабочему месту ребенка в школе, а также как организовать благоприятное и здоровое рабочее место дома.

- Приучите ребенка соблюдать гигиену. Мыть руки перед едой и после туалета - простое правило, которое защитит вашего ребенка от десятка болезней.

- И главное - настройтесь психологически. Психологический комфорт очень важен как для детей, так и для родителей. В следующих публикациях мы подробно расскажем, как встретить 1 сентября без стресса и паники", - написала и. о. министра охраны здоровья и пообещала в ближайшем будущем рассказать о многих темах более подробно.

"Обо всех этих темах будем подробно говорить в течение трех следующих недель. Если у вас есть вопросы или предложения по этой теме, присоединяйтесь к обсуждению прямо здесь, в комментариях к публикации. Родители, родительские организации и медиа - присоединяйтесь к нашей кампании и распространяйте информацию с хэштегом # backtoschool", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее Уляна Супрун рассказала про астму и дала рекомендации о том, как правильно ее лечить.

А также Супрун рассказала, как правильно хвалить детей.

Видео: РБК-Украина