"Досить спірна тема": Супрун розповіла про недоліки і переваги шкільної форми

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Супрун зазначила, що шкільна форма не впливає на показники успішності та відвідуваності учнів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун долучилась до дискусії, чи варто в українських школах скасовувати шкільну форму для дітлахів. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун відзначила, що для багатьох батьків шкільна форма була важливим атрибутом, коли вони були дітьми і ходили до школи.

"Утім зараз батьки все більше дискутують, як дитина навчатиметься в школі успішніше - у шкільній формі чи в одязі, який обере сама? Міністерство охорони здоров'я України ініціював інформаційну кампанію "До школи", щоб допомогти батькам, дітям та освітянам підготуватися до здорового і корисного навчального року. Як тут не згадати про шкільну форму", - пише глава МОЗ.

За її словами, це досить спірна тема, адже думки як батьків, так і науковців з приводу шкільної форми розділяються.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна звернула увагу, що багато людей вважають шкільну форму обов’язковим атрибутом в навчальному процесі, який впливає на продуктивність навчання. Прихильники шкільної форми думають, що діти мають можливість зосереджувати увагу на інформації та не переймаються зовнішнім виглядом. Через це вони стають більш уважні та старанні.

"Ще один аргумент "За" - краща поведінка та дисципліна. Завдяки шкільній формі покращується відвідуваність уроків, діти стають більш вмотивовані та серйозні", - пише вона.

Тим не менше Супрун підкреслила, що не завжди однаковий одяг має позитивний ефект на процес навчання дитини. За її словами,є також дослідження, які не виявили значущої різниці в тому, чи носять учні форму.

"Тобто форма ніяким чином не впливала на показники успішності та відвідуваності учнів", - резюмує в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також Уляна попередили, що однаковий одяг не найкращим чином може впливати і на креативність дітей та свободу самовираження.

"До того ж, додатковий одяг найчастіше - значний фінансовий тягар для родини, адже якісна шкільна форма не дешева", - відзначила глава МОЗ.

За її словами рішення носити чи не носити форму – приймає керівництво школи разом з батьками.

В Україні запровадження форми регламентується статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи. Батьки можуть долучатися до вирішення цього питання також. Головне, щоби в центрі уваги були діти. Найважливіше - дослухатися до них та допомагати зручно та безпечно навчатися", - підсумувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун розповіла, як підготуватися до нового навчального року.

Також вона розповіла, як правильно хвалити дітей.

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