"Бий або біжи": Супрун розповіла, як боротися зі стресом

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, чим небезпечний стрес для організму людини

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, від чого з'являється стрес і як можна з ним боротися. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що стрес буває різний і від цього залежить, як він впливає на організм людини.

"Корисна інформація напередодні вихідних, коли всі в поспіху завершують термінові завдання на роботі і планують довгоочікуваний відпочинок. Можливо, ви зараз відчуваєте стрес. Це відповідь організму на раптові зміни навколо, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці або комфорту. Стрес буває різний, відповідно і відрізняється його вплив на нас", - написала в. о. міністра.

Вона пояснила, що наш мозок працює як менеджер стресу і всі процеси в організмі людини викликають кінцеву реакцію "Бий або біжи".

"Наш мозок працює як своєрідний менеджер стресу. Його підкіркові структури і наша свідомість посилають сигнали про небезпеку в гіпоталамус. Це невелика частина мозку, диригує гормональні, біохімічні та деякі поведінкові процеси в тілі. Він запускає виділення гормонів адреналіну і кортизолу, активує симпатичну ланку вегетативної нервової системи. Вся ця ланка подій і викликає кінцеву реакцію - "бий або біжи", - повідомила Супрун.

Вона зазначила, що від тривалості стресу залежать і зміни в організмі людини.

"Від тривалості стресу залежать і зміни, що відчуває наш організм. Під час гострого стресу, наприклад, на небезпечній близькості пролітає авто, прискорюється серцебиття, розширюються зіниці і підвищується рівень глюкози в крові. Це допомагає нам швидко реагувати на небезпеку і встигнути захиститися. Але коли такий стрес стає надовго супутником нашого життя - це вже дуже небезпечно", - написала в. о. міністра.

Вона розповіла, які серйозні наслідки може викликати стрес.

"З-за надмірної кількості гормону стресу - кортизолу, відбуваються фізіологічні зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб. Ми погано спимо, втомлюємося, починаємо їсти малопоживну їжу, або ж навпаки переїдаємо. Крім того, стрес може супроводжуватися і вживанням надмірної кількості алкоголю, курінням", - зазначила Супрун і розповіла, як можна виправити ситуацію.

"Протидіяти стресу буває важко, але цілком можливо. Кілька порад, які допоможуть вам на цьому шляху:

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в однаковий час. Щоб поліпшити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном.

Знайдіть підтримку. Близькі та рідні, які розуміють ваш стан, можуть допомогти розмовою або впоратися з побутовими завданнями.

Будьте фізично активні. Від занять спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін і ендоканабионоиды - з'єднання, дарують нам радість, задоволення і ейфорію. Тобто покращують настрій.

Харчуйтеся правильно. Не пропустіть прийомів їжі, але не переїдайте. Вчені радять обов'язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, рафіновані злаки і багато свіжих овочів", - дала свої рекомендації в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна