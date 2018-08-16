Безопасного способа курения не существует: Супрун рассказала про новые электронные сигареты

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

И. о. министра охраны здоровья рассказала про новое исследование

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун сообщила, что технологии "heat-not-burn" становятся очень популярными в Украине и объяснила, чем опасен этот вид курения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Всего за девять последних лет (2008-2017) распространенность курения в Украине сократилась с 25,6% до 18,7%. Аналогичная тенденция наблюдается и в мире, что дает повод для оптимизма. В то же время производители табачных изделий постоянно изобретают разнообразные научные и маркетинговые технологии, которые могли бы позволить им не уменьшать уровень продаж и прибыли. И одна из таких технологий - это "heat-not-burn" или "нагрева-не-горения", - написала Супрун.

Она рассказала, что основное отличие этих сигарет в том, что специальное устройство нагревает табак, но не сжигает его.

"Основное отличие технологии "нагрев-не-горения" по сравнению с обычными сигаретами в том, что она якобы только нагревает табак, не сжигая его. Из-за чего многие люди считают, что это нивелирует негативное влияние курения. Но это так?" - сообщила и. о. министра.

Она отметила, что все исследования, которые доказывают безопасность этого способа курения, проводились компаниями по продаже табачных изделий.

"Если промониторить источники заявлений по снижению риска или даже пользы для здоровья от применения такой технологии, то мы увидим, что они базируются на исследованиях, финансируемых производителями этих же продуктов. Зато качественных независимых исследований, которые бы поддерживали эти утверждения, нет", - отметила Супрун.

Она рассказала, что было проведено независимое исследование, которое показало, что новые електронные сигареты также опасны для здоровья, как и обычные сигареты.

"Вот подтверждение - группа швейцарских ученых провела независимое исследование с целью выяснить, действительно ли технология "нагрев-не-горения" настолько лучше сигареты, как ее позиционируют. Ученые обнаружили, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме. Например, разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека так же, как это происходит во время курения обычной сигареты. Кроме того, в табаке, которой люди курят с помощью "нагрев-не-горения", содержится никотин в дозах похожих на обычные сигареты. Тот самый никотин, который вызывает зависимость и оказывает отрицательное влияние на здоровье", - раскрыла правду Уляна Супрун.

Она отметила, что на данный момент отсутствуют длительные исследования, которые бы показали воздействие на организм человека на протяжении времени.

"Попытки производителей альтернативных табачных продуктов убедить Управление продовольствия и медикаментов (США) в том, что их продукты менее вредные, чем обычные сигареты, все еще недостаточно убедительны. Ведь уменьшение количества определенных вредных соединений не означает автоматическое уменьшение заболеваемости. В любом случае, для того, чтобы однозначно определить уровень вредности новой технологии необходимо провести длительные во времени эпидемиологические исследования, до сих пор не были проведены", - сообщила и. о. министра.

Она напомнила, что обычные сигареты не всегда считались опасными и только после проведения множества исследований этот факт был доказан.

"Не забывайте, что сигареты также не всегда считались опасными! Только после того как прошли годы, человечество на глобальном уровне пришло к выводу относительно всего негативного спектра последствий курения. В фильме "Спасибо за курение" красноречиво изображены попытки одного из лоббистов табачного бизнеса благодаря разнообразным софизмам замылить мира глаза и убедить в том, что сигареты безвредны. Кто знает, возможно и о "heat-not-burn", когда снимут похож фильм. Одна из самых больших проблем в употреблении альтернативных табачных продуктов заключается в том, что потребители имеют бесполезны иллюзии относительно их безопасности, что мешает полному прекращению курения", - отметила Супрун и напомнила, что безопасных способов курить не существует.

"Помните, что лучший способ избавиться от привычки курения и уменьшить риски для здоровья - это совсем отказаться от них. Помните, что безопасных способов курить не существует! Поэтому не откладывайте решение бросать эту смертельную привычку", - написала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, чем опасен малоподвижный образ жизни.

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Видео: РБК-Украина