Безпечного способу куріння не існує: Супрун розповіла про нові електронні сигарети

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла про нове дослідження

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що технології "heat-not-burn" стають дуже популярними в Україні та пояснила, чим небезпечний цей вид куріння. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Всього за дев'ять останніх років (2008-2017) поширеність куріння в Україні зменшилася з 25,6% до 18,7%. Аналогічна тенденція спостерігається і в світі, що дає привід для оптимізму. У той же час виробники тютюнових виробів постійно винаходять різноманітні наукові та маркетингові технології, які могли б дозволити їм не зменшувати рівень продажів і прибутку. І одна з таких технологій - це "heat-not-burn" або "нагрівання-не-горіння", - написала Супрун.

Вона розповіла, що основна відмінність цих сигарет в тому, що спеціальний пристрій нагріває тютюн, але не спалює його.

"Основна відмінність технології "нагрів-не-горіння" у порівнянні зі звичайними сигаретами в тому, що вона нібито тільки нагріває тютюн, не спалюючи його. Із-за чого багато людей вважають, що це нівелює негативний вплив куріння. Але це так?" - повідомила в. о. міністра.

Вона зазначила, що всі дослідження, які доводять безпеку цього способу куріння, проводилися компаніями з продажу тютюнових виробів.

"Якщо промоніторити джерела заяв щодо зниження ризику або навіть користі для здоров'я від застосування такої технології, то ми побачимо, що вони базуються на дослідженнях, що фінансуються виробниками цих продуктів. Зате якісних незалежних досліджень, які б підтримували ці твердження, немає", - зазначила Супрун.

Вона розповіла, що було проведено незалежне дослідження, яке показало, що нові електронні сигарети також небезпечні для здоров'я, як і звичайні сигарети.

"Ось підтвердження - група швейцарських учених провела незалежне дослідження з метою з'ясувати, чи справді технологія "нагрів-не-горіння" настільки краще сигарети, як її позиціонують. Вчені виявили, що відсутність горіння все одно не захищає від шкідливих сполук, які є в димі. Наприклад, різниця у вмісті деяких канцерогенів (таких як, формальдегід, акролеїн) є сумірною. Нагріваючого ефекту цілком достатньо для виділення шкідливих речовин, які отруюють організм людини так само, як це відбувається під час куріння звичайної сигарети. Крім того, в тютюні, якої люди курять за допомогою "нагрів-не-горіння", міститься нікотин в дозах схожих на звичайні сигарети. Той самий нікотин, який викликає залежність і чинить негативний вплив на здоров'я", - розкрила правду Уляна Супрун.

Вона зазначила, що на даний момент відсутні тривалі дослідження, які б показали вплив на організм людини на протязі часу.

"Спроби виробників альтернативних тютюнових продуктів переконати Управління продовольства і медикаментів (США) в тому, що їх продукти менш шкідливі, ніж звичайні сигарети, все ще недостатньо переконливі. Адже зменшення кількості певних шкідливих сполук не означає автоматичне зменшення захворюваності. У будь-якому випадку, для того, щоб однозначно визначити рівень шкідливості нової технології необхідно провести тривалі у часі епідеміологічні дослідження, яке досі не було проведено", - повідомила в. о. міністра.

Вона нагадала, що звичайні сигарети не завжди вважалися небезпечними і лише після проведення безлічі досліджень цей факт був доведений.

"Не забувайте, що сигарети також не завжди вважалися небезпечними! Тільки після того як пройшли роки, людство на глобальному рівні прийшло до висновку щодо всього негативного спектру наслідків куріння. У фільмі "Спасибі за куріння" красномовно зображені спроби одного з лобістів тютюнового бізнесу завдяки різноманітним софізмам замилити світу очі і переконати в тому, що сигарети нешкідливі. Хто знає, можливо і про "heat-not-burn", коли знімуть схожий фільм. Одна з найбільших проблем у використанні альтернативних тютюнових продуктів полягає в тому, що споживачі мають марні ілюзії щодо їх безпеки, що заважає повному припиненню куріння", - зазначила Супрун і нагадала, що безпечних способів палити не існує.

"Пам'ятайте, що кращий спосіб позбутися від звички куріння і зменшити ризики для здоров'я - це зовсім відмовитися від них. Пам'ятайте, що безпечних способів палити не існує! Тому не відкладайте рішення кидати цю смертельну звичку", - написала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла, чим небезпечний малорухливий спосіб життя.

А також повідомляли про те, що Супрун розвіяла міфи щодо вживання фруктів.

Відео: РБК-Україна