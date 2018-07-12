Известная фитнес-тренер показала эффективный комплекс упражнений на все тело (видео)

STYLER Красота и Здоровье 12.07.2018 - 07:21
Разминка (фото: pixabay/StockSnap) Разминка (фото: pixabay/StockSnap)

Фитнес-тренер подробно рассказала, как правильно тренироваться утром

Популярная украинская фитнес-тренер Юлия Богдан, которая вместе с Анитой Луценко запустила программу похудения и здорового питания, поделилась со своими instagram-подписчиками целым комплексом эффективных упражнений. При этом Богдан отметила, что выполняет эту разминку по утрам, сочетая ее с пробежкой.

"Делюсь своей утренней тренировкой в ленте. Сохраняйте в свою программу занятий", - подписала серию коротких видео Богдан.

Также Богдан подчеркнула: "Вначале тренировки не забывайте про разминку. У меня было 10 минут пробежки и разминка всех основных суставов тела".

Тренировка от фитнес-тренера Юлии Богдан (видео: instagram.com/bogdanjulia)

Далее Юлия детально описала, как правильно выполнять каждое из 10-ти упражнений:

  1. Приседания 2/20 (ред. – 20 приседаний по два подхода) + 10 "пружин" в конце. Выдох на подъеме. Давить больше на пятки. Садиться чуть ниже коленей, чтобы глубже достать ягодицы. Если болят колени, попробовать приседания на стул. Если не помогло, не делать!
  2. Поочередные выпады назад – 2/20. Выдох на подъеме вверх. Работают ягодицы и мышцы бедра.
  3. "Журавль" 2/15+ 10 пружин на каждую ногу. Выдох, когда нога идет вверх. Опорное колено слегка согнуто. Работают бедра, ягодицы и мышцы спины.
  4. Жестяковое упражнение - выпрыгивание из приседа (если болят колени, спина - выполнять запрещено) - 2/15. Включаются все мышцы тела, а также развивается выносливость и тренируется сердечно-сосудистая система. Важно: мягкое приземление после прыжка. Колени, голеностопы амортизируют движение и мягко опускаемся вниз в присед.
  5. Зашагивание на скамью. Я сделала 10 раз на согнутых коленях + 10 раз просто подъем. Всего 2/20.
  6. Приседание в выпаде с ногой на скамье - 2/15. Выдох на подъеме.
  7. Отжимание от скамьи - 2/15. Для мышц рук, груди и кора. Выдох наверх.
  8. Обратные отжимания на трицепс - 2/15. Если тяжело делать с прямыми ногами, можно согнуто. Выдох наверх. 
  9. Пресс в планке - подтягивание коленей к груди - 2/20.
  10. Растяжка.

Фитнес-тренер Юлия Богдан

Фитнес-тренер Юлия Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Также напомним, что ранее тренер Анита Луценко рассказала, как подтянуть мышцы рук. Ведь это одна из тех зон тела, которую достачтоно сложно привести в тонус. 

В свою очередь Юлия Богдан доступно объяснила, сколько можно съесть фруктов в день без вреда для фигуры

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