Известная фитнес-тренер показала эффективный комплекс упражнений на все тело (видео)

Разминка (фото: pixabay/StockSnap)

Фитнес-тренер подробно рассказала, как правильно тренироваться утром

Популярная украинская фитнес-тренер Юлия Богдан, которая вместе с Анитой Луценко запустила программу похудения и здорового питания, поделилась со своими instagram-подписчиками целым комплексом эффективных упражнений. При этом Богдан отметила, что выполняет эту разминку по утрам, сочетая ее с пробежкой.

"Делюсь своей утренней тренировкой в ленте. Сохраняйте в свою программу занятий", - подписала серию коротких видео Богдан.

Также Богдан подчеркнула: "Вначале тренировки не забывайте про разминку. У меня было 10 минут пробежки и разминка всех основных суставов тела".

Публикация от Юлия Богдан (@bogdanjulia) 6 Июл 2018 в 2:25 PDT

Тренировка от фитнес-тренера Юлии Богдан (видео: instagram.com/bogdanjulia)

Далее Юлия детально описала, как правильно выполнять каждое из 10-ти упражнений:

Приседания 2/20 (ред. – 20 приседаний по два подхода) + 10 "пружин" в конце. Выдох на подъеме. Давить больше на пятки. Садиться чуть ниже коленей, чтобы глубже достать ягодицы. Если болят колени, попробовать приседания на стул. Если не помогло, не делать! Поочередные выпады назад – 2/20. Выдох на подъеме вверх. Работают ягодицы и мышцы бедра. "Журавль" 2/15+ 10 пружин на каждую ногу. Выдох, когда нога идет вверх. Опорное колено слегка согнуто. Работают бедра, ягодицы и мышцы спины. Жестяковое упражнение - выпрыгивание из приседа (если болят колени, спина - выполнять запрещено) - 2/15. Включаются все мышцы тела, а также развивается выносливость и тренируется сердечно-сосудистая система. Важно: мягкое приземление после прыжка. Колени, голеностопы амортизируют движение и мягко опускаемся вниз в присед. Зашагивание на скамью. Я сделала 10 раз на согнутых коленях + 10 раз просто подъем. Всего 2/20. Приседание в выпаде с ногой на скамье - 2/15. Выдох на подъеме. Отжимание от скамьи - 2/15. Для мышц рук, груди и кора. Выдох наверх. Обратные отжимания на трицепс - 2/15. Если тяжело делать с прямыми ногами, можно согнуто. Выдох наверх. Пресс в планке - подтягивание коленей к груди - 2/20. Растяжка.

Фитнес-тренер Юлия Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Также напомним, что ранее тренер Анита Луценко рассказала, как подтянуть мышцы рук. Ведь это одна из тех зон тела, которую достачтоно сложно привести в тонус.

В свою очередь Юлия Богдан доступно объяснила, сколько можно съесть фруктов в день без вреда для фигуры.

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