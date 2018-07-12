Відома фітнес-тренер показала ефективний комплекс вправ на все тіло (відео)

STYLER Краса і здоров'я 12.07.2018 - 07:21
Розминка (фото: pixabay/StockSnap) Розминка (фото: pixabay/StockSnap)

Фітнес-тренер докладно розповіла, як правильно тренуватися вранці

Популярна українська фітнес-тренер Юлія Богдан, яка разом з Анітою Луценко запустила програму схуднення і здорового харчування, поділилася зі своїми instagram-підписниками цілим комплексом ефективних вправ. При цьому Богдан зазначила, що виконує цю розминку вранці, поєднуючи її з пробіжкою.

"Ділюся своїм ранковим тренуванням в стрічці. Зберігайте у свою програму занять", - підписала серію коротких відео Богдан.

Також Богдан підкреслила: "Перед тренуванням не забувайте про розминку. У мене було 10 хвилин пробіжки і розминка всіх основних суглобів тіла".

Тренування від фітнес-тренера Юлії Богдан (відео: instagram.com/bogdanjulia)

Далі Юлія детально описала, як правильно виконувати кожну з 10-ти вправ:

  1. Присідання 2/20 (ред. – 20 присідань по два підходи) + 10 "пружин" в кінці. Видих на підйомі. Тиснути більше на п'яти. Сідати трохи нижче колін, щоб глибше дістати сідниці. Якщо болять коліна, спробувати присідання на стілець. Якщо не допомогло, не робити!
  2. Взаємні випади назад – 2/20. Видих на підйомі вгору. Працюють сідниці і м'язи стегна.
  3. "Журавель" 2/15+ 10 пружин на кожну ногу. Видих, коли нога йде вгору. Опорне коліно злегка зігнуто. Працюють стегна, сідниці і м'язи спини.
  4. Жестякова вправа - вистрибування з присідання (якщо болять коліна, спина - виконувати заборонено) - 2/15. Включаються всі м'язи тіла, а також розвивається витривалість і тренується серцево-судинна система. Важливо: м'яке приземлення після стрибка. Коліна, гомілкостопи амортизують рух і м'яко опускаємося вниз в присід.
  5. Зашагування на лаву. Я зробила 10 раз на зігнутих колінах + 10 разів просто підйом. Всього 2/20.
  6. Присідання в випаді з ногою на лаві - 2/15. Видих на підйомі.
  7. Віджимання від лави - 2/15. Для м'язів рук, грудей і кора. Видих наверх.
  8. Зворотні віджимання на трицепс - 2/15. Якщо важко робити з прямими ногами, можна зігнуто. Видих наверх.
  9. Прес у планці - підтягування колін до грудей - 2/20.
  10. Розтяжка.

Фітнес-тренер Юлія Богдан

Фітнес-тренер Юлія Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Також нагадаємо, що раніше тренер Аніта Луценко розповіла, як підтягти м'язи рук. Адже це одна з тих зон тіла, яку достачтоно складно привести в тонус.

У свою чергу Юлія Богдан доступно пояснила, скільки можна з'їсти фруктів в день без шкоди для фігури.

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