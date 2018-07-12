Відома фітнес-тренер показала ефективний комплекс вправ на все тіло (відео)

Розминка (фото: pixabay/StockSnap)

Фітнес-тренер докладно розповіла, як правильно тренуватися вранці

Популярна українська фітнес-тренер Юлія Богдан, яка разом з Анітою Луценко запустила програму схуднення і здорового харчування, поділилася зі своїми instagram-підписниками цілим комплексом ефективних вправ. При цьому Богдан зазначила, що виконує цю розминку вранці, поєднуючи її з пробіжкою.

"Ділюся своїм ранковим тренуванням в стрічці. Зберігайте у свою програму занять", - підписала серію коротких відео Богдан.

Також Богдан підкреслила: "Перед тренуванням не забувайте про розминку. У мене було 10 хвилин пробіжки і розминка всіх основних суглобів тіла".

Публікація від Юлія Богдан (@bogdanjulia) 6 Лип 2018 в 2:25 PDT

Тренування від фітнес-тренера Юлії Богдан (відео: instagram.com/bogdanjulia)

Далі Юлія детально описала, як правильно виконувати кожну з 10-ти вправ:

Присідання 2/20 (ред. – 20 присідань по два підходи) + 10 "пружин" в кінці. Видих на підйомі. Тиснути більше на п'яти. Сідати трохи нижче колін, щоб глибше дістати сідниці. Якщо болять коліна, спробувати присідання на стілець. Якщо не допомогло, не робити! Взаємні випади назад – 2/20. Видих на підйомі вгору. Працюють сідниці і м'язи стегна. "Журавель" 2/15+ 10 пружин на кожну ногу. Видих, коли нога йде вгору. Опорне коліно злегка зігнуто. Працюють стегна, сідниці і м'язи спини. Жестякова вправа - вистрибування з присідання (якщо болять коліна, спина - виконувати заборонено) - 2/15. Включаються всі м'язи тіла, а також розвивається витривалість і тренується серцево-судинна система. Важливо: м'яке приземлення після стрибка. Коліна, гомілкостопи амортизують рух і м'яко опускаємося вниз в присід. Зашагування на лаву. Я зробила 10 раз на зігнутих колінах + 10 разів просто підйом. Всього 2/20. Присідання в випаді з ногою на лаві - 2/15. Видих на підйомі. Віджимання від лави - 2/15. Для м'язів рук, грудей і кора. Видих наверх. Зворотні віджимання на трицепс - 2/15. Якщо важко робити з прямими ногами, можна зігнуто. Видих наверх. Прес у планці - підтягування колін до грудей - 2/20. Розтяжка.

Фітнес-тренер Юлія Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Також нагадаємо, що раніше тренер Аніта Луценко розповіла, як підтягти м'язи рук. Адже це одна з тих зон тіла, яку достачтоно складно привести в тонус.

У свою чергу Юлія Богдан доступно пояснила, скільки можна з'їсти фруктів в день без шкоди для фігури.

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