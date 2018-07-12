Відома фітнес-тренер показала ефективний комплекс вправ на все тіло (відео)

Розминка (фото: pixabay/StockSnap)
Фітнес-тренер докладно розповіла, як правильно тренуватися вранці
Популярна українська фітнес-тренер Юлія Богдан, яка разом з Анітою Луценко запустила програму схуднення і здорового харчування, поділилася зі своїми instagram-підписниками цілим комплексом ефективних вправ. При цьому Богдан зазначила, що виконує цю розминку вранці, поєднуючи її з пробіжкою.
"Ділюся своїм ранковим тренуванням в стрічці. Зберігайте у свою програму занять", - підписала серію коротких відео Богдан.
Також Богдан підкреслила: "Перед тренуванням не забувайте про розминку. У мене було 10 хвилин пробіжки і розминка всіх основних суглобів тіла".
Тренування від фітнес-тренера Юлії Богдан (відео: instagram.com/bogdanjulia)
Далі Юлія детально описала, як правильно виконувати кожну з 10-ти вправ:
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Присідання 2/20 (ред. – 20 присідань по два підходи) + 10 "пружин" в кінці. Видих на підйомі. Тиснути більше на п'яти. Сідати трохи нижче колін, щоб глибше дістати сідниці. Якщо болять коліна, спробувати присідання на стілець. Якщо не допомогло, не робити!
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Взаємні випади назад – 2/20. Видих на підйомі вгору. Працюють сідниці і м'язи стегна.
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"Журавель" 2/15+ 10 пружин на кожну ногу. Видих, коли нога йде вгору. Опорне коліно злегка зігнуто. Працюють стегна, сідниці і м'язи спини.
- Жестякова вправа - вистрибування з присідання (якщо болять коліна, спина - виконувати заборонено) - 2/15. Включаються всі м'язи тіла, а також розвивається витривалість і тренується серцево-судинна система. Важливо: м'яке приземлення після стрибка. Коліна, гомілкостопи амортизують рух і м'яко опускаємося вниз в присід.
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Зашагування на лаву. Я зробила 10 раз на зігнутих колінах + 10 разів просто підйом. Всього 2/20.
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Присідання в випаді з ногою на лаві - 2/15. Видих на підйомі.
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Віджимання від лави - 2/15. Для м'язів рук, грудей і кора. Видих наверх.
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Зворотні віджимання на трицепс - 2/15. Якщо важко робити з прямими ногами, можна зігнуто. Видих наверх.
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Прес у планці - підтягування колін до грудей - 2/20.
- Розтяжка.
Фітнес-тренер Юлія Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)
Також нагадаємо, що раніше тренер Аніта Луценко розповіла, як підтягти м'язи рук. Адже це одна з тих зон тіла, яку достачтоно складно привести в тонус.
У свою чергу Юлія Богдан доступно пояснила, скільки можна з'їсти фруктів в день без шкоди для фігури.
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