"Лучше не выходить": Супрун рассказала правила безопасности во время дождей и гроз

Фото: РБК-Украина

Украинцам напомнили, как не попасть в беду во время непогоды

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинцам о правилах безопасности в период непогоды – дождей, гроз и градов. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Улицы некоторых районов города скорее напоминают настоящие реки. На всякий случай напомню правила безопасности, если вас застала непогода", - написала Супрун.

Она дала несколько важных рекомендаций:

- Лучше не выходите без необходимости из помещения. Если нет возможности остаться - зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.

- Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы.

- Если во время грозы вы находитесь на открытом пространстве, не используйте свой мобильный телефон! Кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.

- Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.

- Отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети - там можно скорее узнать о проблемах на улицах.

- Если непогода застала вас за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте авто под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.

- Помогайте людям рядом, однако в экстремальных ситуациях обязательно вызывайте спасателей.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, недавно Супрун рассказала о пользе дневного сна.

Она сообщила, что в некоторых европейских странах в компаниях и университетах есть специально оборудованные комнаты для отдыха. Однако есть те, кому дневной сон противопоказан.

Ранее Уляна Супрун рассказала о вреде сладкого.

Кстати, Супрун развеяла мифы о высоком давлении.

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