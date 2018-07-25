"Краще не виходити": Супрун розповіла правила безпеки під час дощів і гроз

Українцям нагадали, як не потрапити в біду під час негоди
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям про правила безпеки в період негоди - дощів, гроз і градів. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вулиці деяких районів міста швидше нагадують справжні річки. Про всяк випадок нагадаю правила безпеки, якщо вас застала негода", - написала Супрун.
Вона дала кілька важливих рекомендацій:
- Краще не виходьте без потреби з приміщення. Якщо немає можливості залишитися - зарядіть до максимального рівня ваші ноутбуки, планшети та, головне, мобільні телефони.
- Не намагайтеся заходити в місця, де сильний потік води або стоїть вода. Це може виглядати безпечним, але під водою може бути сильна глибина або небезпечні сторонні предмети.
- Якщо під час грози ви перебуваєте на відкритому просторі, не використовуйте свій мобільний телефон! Крім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу.
- Не стійте на вулиці під високими деревами або стовпами.
- Відстежуйте прогнози погоди. Перевіряйте соціальні мережі - там можна швидше дізнатися про проблеми на вулицях.
- Якщо негода застала вас за кермом, намагайтеся відшукати місце для парковки та залиште автомобіль в безпечному місці. Не паркуйте автомобіль під деревами, оскільки є небезпека падіння гілок. Якщо такої можливості немає - продовжуйте їхати, проте зменште швидкість та увімкніть фари.
- Допомагайте людям поруч, проте в екстремальних ситуаціях обов'язково викликайте рятувальників.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Нагадаємо, нещодавно Супрун розповіла про користь денного сну.
Вона повідомила, що в деяких європейських країнах в компаніях і університетах є спеціально обладнані кімнати для відпочинку. Однак є ті, кому денний сон протипоказаний.
Раніше Уляна Супрун розповіла про шкоду солодкого.
До речі, Супрун розвіяла міфи про високий тиск.
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