"Минимум одежды": фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно тренироваться в жару

Луценко рекомендует также пересмотреть свой "водный рацион"
Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Украине сохранится солнечная и сухая погода. Как же следует правильно тренироваться в жару без вреда для здоровья. Об этом рассказала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко.
Так, на своей instagram-страничке Анита перечислила важные правила, о которых следует помнить, тренируясь в жаркую погоду. К примеру, один из советов гласит — принимать прохладный душ до и после тренировки.
Всего советов 5:
"Если ты не тренируешься, а просто погибаешь и мучаешься? Пойди лучше на пляж и покупайся часик, и поиграй в волейбол", — подытожила Анита Луценко.
При этом фитнес-тренера опубликовала фотографию во время тренировки.
Тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Отметим, что во время жары также хочется утолить жажду каким-то прохладительным напитком, который при этом не навредит фигуре. STYLER ранее делился простым рецептом эффективного напитка для снижения веса, а также быстрого утоления жажды.
Также советуем обратить внимание на интересные рецепты мороженого — пожалуй, самого популярного десерта в летний период.
Так, диетолог Екатерина Толстикова недавно пошагово рассказывала, как в домашних условиях приготовить "правильное" мороженое, которое поможет не только немного снизить температуру тела, но и улучшить микрофлору кишечника.
А вот сама Анита Луценко рассказывала, как приготовить необычное банановое мороженое, для которого понадобиться всего четыре ингредиента и три этапа приготовления.
Времени мало, а полезные десерты готовы!
Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER)