"Минимум одежды": фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно тренироваться в жару

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Луценко рекомендует также пересмотреть свой "водный рацион"

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Украине сохранится солнечная и сухая погода. Как же следует правильно тренироваться в жару без вреда для здоровья. Об этом рассказала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко.

Так, на своей instagram-страничке Анита перечислила важные правила, о которых следует помнить, тренируясь в жаркую погоду. К примеру, один из советов гласит — принимать прохладный душ до и после тренировки.

Всего советов 5:

Продолжительность до 60 мин. (желательно до 45). Проветрить квартиру. Минимум одежды на себе. Чем больше потеешь, тем больше пить! Мелкими глотками! Это может быть даже +1 литр к норме воды за день. Прими прохладный душ до и после тренировки.

"Если ты не тренируешься, а просто погибаешь и мучаешься? Пойди лучше на пляж и покупайся часик, и поиграй в волейбол", — подытожила Анита Луценко.

При этом фитнес-тренера опубликовала фотографию во время тренировки.

Тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Отметим, что во время жары также хочется утолить жажду каким-то прохладительным напитком, который при этом не навредит фигуре. STYLER ранее делился простым рецептом эффективного напитка для снижения веса, а также быстрого утоления жажды.

Также советуем обратить внимание на интересные рецепты мороженого — пожалуй, самого популярного десерта в летний период.

Так, диетолог Екатерина Толстикова недавно пошагово рассказывала, как в домашних условиях приготовить "правильное" мороженое, которое поможет не только немного снизить температуру тела, но и улучшить микрофлору кишечника.

А вот сама Анита Луценко рассказывала, как приготовить необычное банановое мороженое, для которого понадобиться всего четыре ингредиента и три этапа приготовления.

Времени мало, а полезные десерты готовы!

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER)