"Носите одежду с длинными рукавами": Супрун развенчала мифы о загаре

Фото: РБК-Украина

Украинцам объяснили, почему загорать нельзя

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала о вреде загорания для организма. Она развенчала популярные мифы о пользе солнечных ванн для здоровья человека. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Любимый многими летний миф, что загар на теле свидетельствует о здоровье и красоте человека. Вот несколько аргументов, почему "жариться" на солнышке не самое лучшее занятие летом:

- Загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем его со здоровой и красивой внешностью, но на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься".

- Чрезмерное пребывание на солнце - один из факторов риска развития рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, около трех миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

И хотя рак кожи распространен среди людей, имеющих светлый цвет кожи, это не означает, что более смуглые люди в безопасности. Поэтому если вы хорошо загораете и быстро темнеете - не расслабляйтесь. Вам так же вредное ультрафиолетовое излучение.

- Если ваш железный аргумент для загара был витамин D, которым нужно запастись на всю долгую зиму, то и это не так. Образование витамина D в коже ограничено", - рассказала Супрун.

По ее словам, после того, когда образовалось определенное количество витамина D, этот процесс останавливается.

"И благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D", - почеркнула и. о. министра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Загар не помогает становиться красивее. Упругость и увлажненность кожи поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает, и не дает создавать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят. Потому что вещества, которые влагу могут удержать, разрушены", - заверила Супрун.

"Помните, что вы самые красивые, когда здоровы", - отметила она.

Супрун дала несколько советов, как уберечь себя от ультрафиолетовых лучей:

- Наносите солнцезащитные средства и крем каждый раз, как выходите на улицу, и тем более, если идете отдыхать на пляж.

- Находитесь как можно меньше на солнце, особенно, в пик жары - с 11-ти до 16-ти часов.

- Носите кепки и панамки, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Уляна Супрун рассказала как избежать травм на детских площадках.

По словам и. о. министра, независимо от возраста ребенка, необходимо следить, чтобы он пользовался игровыми конструкциями по возрасту и по назначению. Это - первое правило безопасности ребенка. Она порекомендовала выбирать площадки с мягким покрытием - песок, искусственный газон, специальная стружка и прочее. Также родителям нужно обязательно осматривать состояние конструкций и качелей, и удостовериться, что нет опасности, например отломанных деталей. Также стоит убедится в надежности защитных опор, перил, убедиться, что ребенок не может упасть, например, с качели. Помимо того нужно проверить территорию в целом, чтобы не было предметов, за которые ребенок может споткнуться во время игры, к примеру, больших камней.

Кстати, названы восемь причин, почему не стоит посещать солярий. Эксперты подчеркнули, что это чрезвычайно опасно для здоровья. В МОН объяснили украинцам, чем это вредно.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун (видео: STYLER.rbc.ua)