"Носіть одяг з довгими рукавами": Супрун розвіяла міфи про засмагу

Фото: РБК-Україна

Українцям пояснили, чому не можна засмагати

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про шкоду загоряння для організму. Вона розвінчала популярні міфи про користь сонячних ванн для здоров'я людини. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Улюблений багатьма літній міф, що засмага на тілі свідчить про здоров'я і красу людини. Ось кілька аргументів, чому "смажитися" на сонечку не найкраще заняття влітку:

- Засмага жодним чином не сприяє здоров'ю. Ми асоціюємо її з здоровим і красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається "захиститися".

- Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько трьох мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно.

І хоча рак шкіри поширений серед людей, які мають світлий колір шкіри, це не означає, що більш смагляві люди в безпеці. Тому якщо ви добре засмагаєте і швидко темнішаєте - не розслабляйтеся. Вам так само шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

- Якщо ваш залізний аргумент для засмаги був вітамін D, яким потрібно запастися на всю довгу зиму, то й це не так. Утворення вітаміну D в шкірі обмежено", - розповіла Супрун.

За її словами, після того, коли утворилася певна кількість вітаміну D, цей процес зупиняється.

"І завдяки тривалому відпочинку на пляжі ми більше не множимо запаси вітаміну D", - наголосила в.о. міністра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Засмага не допомагає ставати красивішими. Пружність і зволоженість шкіри підтримують речовини колаген і гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує, і не дає створювати нові. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і ніякі зволожуючі засоби це не зупинять. Тому що речовини, які можуть утримати вологу, зруйновані", - запевнила Супрун.

"Пам'ятайте, що ви найгарніші, коли здорові", - зазначила вона.

Супрун дала кілька порад, як уберегти себе від ультрафіолетових променів:

- Наносити сонцезахисні засоби і крем кожен раз, як ви виходите на вулицю, і тим більше, якщо йдете відпочивати на пляж.

- Знаходьтеся як можна менше на сонці, особливо, в найбільшу спеку - з 11-ї до 16-ї годин.

- Носіть кепки і панамки, одяг з довгими рукавами і штани для захисту від сонячних променів.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун розповіла як уникнути травм на дитячих майданчиках.

За словами в. о. міністра, незалежно від віку дитини, необхідно стежити, щоб вона користувалася ігровими конструкціями за віком і за призначенням. Це - перше правило безпеки дитини. Вона порекомендувала вибирати майданчики з м'яким покриттям - пісок, штучний газон, спеціальна стружка та інше. Також батькам потрібно обов'язково оглядати стан конструкцій і гойдалок, і упевнитися, що немає небезпеки, наприклад відламаних деталей. Також варто переконається в надійності захисних опор, перил, переконатися, що дитина не може впасти, наприклад, з гойдалки. Крім того потрібно перевірити територію в цілому, щоб не було предметів, за які дитина може спіткнутися під час гри, наприклад, великих каменів.

До речі, названі вісім причин, чому не варто відвідувати солярій. Експерти підкреслили, що це надзвичайно небезпечно для здоров'я. У МОН роз'яснили українцям, чим це шкідливо.

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