Не путайте мистику с медициной: Супрун развеяла миф о плацебо

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра охраны здоровья указала на важные факторы

И. о. министра охраны здоровья рассказала о том, что такое эффект плацебо и объяснила, какое отношение к здоровью человека он имеет. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что плацебо – это вещество, которые не имеет лечебных свойств, но при этом рекомендуется пациентам как лекарство.

"Эффект плацебо - есть он или нет? Когда мы говорим о бесполезности применения гомеопатии и других неэффективных медицинских технологий, часто приходится слышать о том, что эффект плацебо все равно будет способствовать выздоровлению. Распространено мнение, что применение, например, таблеток с сахаром вместо действующего вещества, каким-то образом повлияет на головной мозг, а тот в свою очередь даст указание организма выздороветь. Плацебо называют вещество, которое не имеет лечебных свойств, но рекомендуется пациенту как лекарство. Феномен, когда человек чувствует себя лучше после принятия такого препарата, называется эффектом плацебо. Казалось бы, что тут плохого? Человек принимает, скажем, сахар, чувствует себя лучше, не тратит много средств на лечение, но это так?" - написала и. о. министра.

Она рассказала, что еще в 2010 году было проведено исследование, которое доказало, что плацебо не имеет никакого клинического эффекта.

"Еще в 2010 году был проведен КОКРАНОВСКИЙ обзор, в котором ученые исследовали результаты 202 клинических исследований 60 различными медицинскими состояниями. Анализировались исследования, где одна группа пациентов получали плацебо, а другая группа ничего не получала для лечения. Результатом обзора стал вывод, что плацебо на имеет клинического значимого эффекта, существует лишь некоторое влияние на симптомы боли и тошноты", - сообщила Уляна Супрун.

Она отметила, что плацебо нельзя считать альтернативным методом лечения или нетрадиционной медициной, так как это может нанести вред организму.

"Проблемы начинаются тогда, когда такие "лекарства или медицинские технологии" позиционируют, как альтернативный метод лечения и считают одной из причин выздоровления пациента. Результаты красноречивы. Недавнее исследование последствий применения нетрадиционной медицины показало, что сторонники нетрадиционной медицины более склонны отказываться от стандартного лечения и как следствие имеют более высокий риск смерти. Влияние головного мозга на многочисленные физиологические функции является хорошо известным. Но не существует достоверных данных о том, что он может обеспечивать устойчивый терапевтический эффект. Выводы же о положительных результатах в лечении болезней благодаря только эффекту плацебо достаточно манипулятивны", - считает и. о. министра.

Она привела пример факторов, которые не учитывают при использовании плацебо. Так, например, Супрун указала на то, что организм с некоторыми заболеваниями справляется сам.

"1. Выздоровление происходит благодаря естественным процессам в организме. Существуют болезни, с которыми наш организм может справиться сам, например, простуда. Средняя продолжительность заболевания составляет 3-7 дней и начав прием плацебо (например, гомеопатии) на 2-3 день заболевания пациент начинает чувствовать себя лучше на последующие дни именно из-за естественный ход заболевания, а не через действие "препарата", - пишет и. о. министра.

Также она отметила, что не учитывается тот фактор, что пациент мог сначала принимать эффективные препараты, а потом перешел на плацебо.

"2. Действуют эффективные медицинские препараты, которые принимает пациент вместе с альтернативными - например, таблеткой из сахара или водной инъекцией. Ощущение улучшение самочувствия, которое дают лекарства, в некоторых случаях может происходить не сразу, а через определенное время после лечения. Если человек принимал эффективные лекарства, а потом перешел на плацебо, то благодарить за выздоровление обычно нужно именно первый вариант. Например, онкобольной пациент мог принимать эффективные противоопухолевые средства, а также разнообразные альтернативные средства. И после достижения ремиссии он будет неправильно считать (и говорить других больным), что это произошло именно из-за каких-то "магические настойки", - сообщает Супрун.

Еще один фактор, на который указывает и. о. министра, это то, что с помощью плацебо человек может меньше испытывать боль путем самовнушения, однако, это не устраняет ее первопричину.

"3. Снижаются или исчезают симптомы, путем субъективного восприятия человека. Если человек верит в то, что фальшивые лекарства могут быть настоящими, то это может иногда облегчать симптомы боли. Однако плацебо не может ликвидировать болезнь, потому что не действует на ее первопричину. Сознание и эффект плацебо не может уменьшить опухоль или снизить уровень холестерина в крови. С этим могут справиться только лекарства с доказанной эффективностью", - пишут Супрун.

Она объясняет, что не нужно категорически отказываться от плацебо и считает, что нужно менять подход к такому виду лечения. И вместо пустой таблетки, эффектом плацебо может стать доброжелательные отношения между пациентом и врачом.

"Но что делать с положительными показателями плацебо? Значит ли это, что мы должны их отбросить? Конечно, нет. Однако важно менять сам подход в использовании эффекта плацебо. Ученые определили, что лучше этот эффект обусловливают не фальшивые ли лекарства, а контекст, в котором пациент получает лечение. Это хорошие отношения с врачом, место, где оказывается помощь, внимание персонала, положительная установка на лечение. Цвет и название препарата и поведение людей, которые рядом, также срабатывают. Именно эти условия, а не препарат без всякой молекулы действующего вещества, как гомеопатия, помогают усилить лечебный эффект, и пройти путь к выздоровлению или уменьшения симптомов. Поэтому ученые предлагают называть это действием эффекта плацебо, а контекстуальным эффектом. Это поможет более рационально относиться к процессу выздоровления и не путать мистику с медициной", - считает Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина